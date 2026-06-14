جانشین فرمانده انتظامی قم از شناسایی و پلمب یک انبار احتکار کود شیمیایی به مقدار ۱۳ تن و به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده انتظامی قم گفتد: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم موفق شدند با انجام اقدامات صورت گرفته، یک انبار بزرگ احتکار کالا را شناسایی کنند.
وی اضافه کرد: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از این انبار، مقدار ۱۳ تن کود شیمیایی که بهصورت غیر قانونی دپو و احتکار شده بود را کشف کردند.
وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد شدهاست، گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
منبع:روابط عمومی معاونت اجتماعی پلیس قم