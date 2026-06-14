باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۲۴ خرداد شاخص کل بورس با افزایش ۱۲۲ هزار و ۶۰۱ واحد در سطح ۴ میلیون و ۸۱۸ واحدی قرار گرفت. فملی، شیراز و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، خساپا و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۳۳ هزار و ۵۹۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۲۹۹ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه خودرو بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و بانکها در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
یاقوت، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو، خساپاو وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.