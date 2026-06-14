فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از دستگیری یک قاچاقچی و کشف ۱۴۵ قطعه اشیای عتیقه در شهرستان ابهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه هادی نوروزی داشت: در پی دریافت اطلاعات موثق از منابع خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه قاچاق اشیای تاریخی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ابهر قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی با شناسایی خودروی سواری پژو ۴۰۵ مورد نظر، آن را متوقف و پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی دقیق از آن، تعداد ۴۵ قطعه سنگ و اشیای تاریخی کشف کردند.

نوروزی تصریح کرد: اشیای تاریخی کشف شده جهت تعیین قدمت و شناسایی سایر جزئیات آن به اداره میراث فرهنگی تحویل و متهم با تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شد.