آیت الله محسن اراکی بر لزوم پایبندی به خطوط قرمز ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب در هرگونه توافقی، تاکید کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم پایبندی به خطوط قرمز ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب در هرگونه توافق، گفت: منافع ملی، مصالح مردم و اصول نظام باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها و مذاکرات قرار گیرد.

آیت‌الله محسن اراک  در سخنانی با اشاره به موضوع مذاکرات و توافقات احتمالی اظهار کرد: در هرگونه توافق، رعایت کامل شروط و خطوط قرمز تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب ضروری است و این اصول باید مبنای عمل قرار گیرد.

وی افزود: حفظ منافع ملی و توجه به مسائل راهبردی کشور از جمله موضوعاتی است که باید در روند مذاکرات مورد توجه قرار داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه طرف‌های مقابل نیز برای دستیابی به توافق انگیزه و نیاز‌های خاص خود را دارند، تصریح کرد: هر توافقی زمانی پایدار خواهد بود که همه طرف‌ها به تعهدات خود پایبند باشند و از هرگونه تخلف پرهیز کنند.

آیت‌الله اراکی همچنین بر ضرورت توجه به موازین شرعی، مصالح عمومی و منافع مردم در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، وحدت ملی و رهنمود‌های رهبری توانسته است از چالش‌ها عبور کند.

وی خاطرنشان کرد: کشور بر پایه ساختار‌های مستحکم و مشارکت مردم اداره می‌شود و مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار ایران با تکیه بر همین ظرفیت‌ها ادامه خواهد یافت.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: مذاکرات ، خبرگان رهبریی
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