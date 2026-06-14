باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به فرا رسیدن ایام محرم و صفر، رعایت نکات مهم با هدف حفظ ایمنی و مصرف بهینه برق در جهت هرچه باشکوهتر برگزارکردن مراسم سوگواری از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و شهادت سید و سالار شهیدان (ع) و یاران با وفای ایشان، بر لزوم توجه به نکات ایمنی در برپایی خیمه ها، موکب‌ها و مراکز برپایی مراسم عزاداری و مصرف بهینه برق در حسینیه ها، تکایا و مساجد تاکید کرد و از برگزارکنندگان مراسم عزاداری و مسئولان هیات، تکایا و ایستگاه‌های توزیع نذورات درخواست کرد به منظور حفظ امنیت عزاداران حسینی و جلوگیری از بروز حادثه، رعایت نکات ایمنی در تامین برق محل‌های برگزاری مراسم را جدی بگیرند.

محمدعلی پور اظهار داشت: با توجه به اهمیت برگزاری مراسم عزاداری در فضایی ایمن و به دور از هرگونه حادثه ناگوار، از عزاداران حسینی درخواست می‌شود تا به توصیه‌های ارائه‌شده توجه ویژه‌ای داشته باشند.

او ادامه داد: از آنجا که در ایام محرم و صفر، مصرف برق افزایش می‌یابد از این رو رعایت اصول ایمنی در هنگام نصب تجهیزات موقت بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان کرد: استفاده از سیم‌کشی استاندارد و سالم، پریز‌های دارای ارت و پرهیز از کشیدن انشعاب‌های متعدد از یک پریز از جمله نکات مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد چراکه بارگذاری بیش از حد بر روی یک پریز می‌تواند منجر به گرم شدن سیم‌ها و حتی آتش‌سوزی شود.

این مقام مسئول اظهارکرد: هیات‌ها باید در هنگام بهره‌گیری از انشعاب برق حتما از سیم و کابل و پریز‌های استاندارد استفاده کرده و تابلو‌های ورودی برق را از دسترس کودکان و محیط‌های مرطوب دور نگه دارند.

او با بیان اینکه در هنگام نصب تجهیزات برقی مراسم، از افراد متخصص و دارای صلاحیت بایستی کمک گرفته شود، تاکید کرد: هیات‌های مذهبی برای تامین برق مورد نیاز خود، با مراجعه به اداره‌های برق نسبت به ثبت نام و دریافت انشعاب موقت اقدام و از هرگونه دخالت غیرمجاز در تاسیسات برق رسانی منصوبه و وصل خودسرانه، غیر ایمن و غیرمجاز انشعاب برق خودداری کنند.

این مقام مسئول در ادامه به رعایت فاصله ایمن از تیر‌های برق، کابل‌ها و تجهیزات شبکه برق اشاره کرد و یادآورشد: هیئت‌های مذهبی از ایجاد پاتوق و نصب داربست در محدوده حریم شبکه و جوشکاری روی پایه‌های شبکه و صعود افراد غیرمجاز از تاسیسات برق‌رسانی برای نصب هر گونه پرچم، پلاکارد و بنر خودداری کنند.

علی پور، افزود: بالا بردن علم و پرچم‌های بلند در نزدیکی کابل‌های برق می‌تواند خطر برق‌گرفتگی را به شدت افزایش دهد؛ از این رو لازم است هنگام حمل و نصب هرگونه وسیله بلند، حداقل فاصله عمودی دو متری از سیم‌ها حفظ شود.

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، با توجه به بالا بودن دمای هوا در این فصل از سال و نیاز به استفاده از سیستم سرمایشی در مساجد و تکایا، باید مدیریت مصرف برق را مد نظر قرار داد؛ بنابراین توصیه می‌شودکه برای تامین روشنایی محل‌های برپایی مراسم به جای لامپ‌های پرمصرف از لامپ‌های کم مصرف یا ال‌ای دی استفاده شود و از روشن گذاشتن بی مورد چراغ‌ها، پرژکتور‌ها و لامپ‌های پرمصرف در طول روز اجتناب گردد.

علی پور در خاتمه گفت: شهروندان درصورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی یا مواجهه با خاموشی، از دستکاری در تجهیزات برق رسانی منصوبه به ویژه کنتور و تابلو برق پرهیز کرده و مراتب را از طریق راه‌های ارتباطی نظیر شماره ۱۲۱ اطلاع‌رسانی و پیگیری کنند.

منبع: شرکت توزیع برق فارس