سرمربی تیم فوتبال مصر مدعی شد: جاه طلبی های من بیشتر از یک نتیجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر در نشست خبری خود گفت: ژن من شکست را قبول نمیکند. جاهطلبیام برای این تیم خیلی بیشتر از یک نتیجه است ما تمام جزئیات حریفان را بررسی میکنیم؛ جایی برای تصادف نیست.
وی ادامه داد: به بازیکنان اعتماد زیادی دارم و هدف اولمان صعود به مرحله بعد است و به دنبال شگفتیسازی هستیم.
تیم فوتبال مصر در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در اولین بازی به مصاف بلژیک میرود و در سومین بازی با تیم ملی کشورمان روبهرو خواهد شد. دیدار تیم های فوتبال ایران و مصر در رقابت های جام جهانی فوتبال شنبه ششم تیر برگزار می شود.