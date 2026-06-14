آتش نشانان شهر باران امروز آتش سوزی یک خانه ویلایی در بلوار شهید افتخاری رشت را مهار کردند.

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باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: حادثه آتش سوزی در سقف یک باب خانه ویلایی امروز (یکشنبه ۲۴ خرداد ماه) به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.
۶ خودروی آتش نشانی به همراه ۱۹ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه واقع دربلوار شهبد افتخاری خیابان امام حسین (ع) اعزام شدند.
به محض رسیدن نیروهای امدادی، آتش در سقف یک باب خانه ویلایی در کوچههایی تنگ و باریک با خانههایی دارای سقفهای به هم چسبیده چوبی مشاهده شد که به سرعت از چند طرف در حال پیشروی به پشت بام خانههای همجوار بود.
آتش در کانون مهار شد و با توجه به شدت حادثه تنها نیمی از پشت بام خانه در آتش سوخت و به خانههای همجوار سرایتی نداشت.
علت آتش سوزی در دست بررسی است و خوشبختانه این حادثه آسیب جانی نداشت.