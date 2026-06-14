شهردار سیاتل آمریکا مدعی شد حمل پرچم مخالفان جمهوری اسلامی در ورزشگاه ممنوع نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ربکا کوهن، رئیس بخش حقوقی مدنی شهر سیاتل، روز پنجشنبه اعلام کرد که این شهر با هرگونه ممنوعیت پرچم شیر و خورشید ایران توسط فیفا در مسابقه ۲۶ژوئن بین ایران و مصر مخالفت خواهد کرد.

این موضع می‌تواند شهر را در تضاد با فیفا، نهاد بین‌المللی حاکم بر جام جهانی مردان، قرار دهد. این سازمان اعلام کرده است که هر چیزی که سیاسی تلقی شود را از مسابقات ممنوع خواهد کرد و نیویورک تایمز گزارش داد که این ممنوعیت شامل پرچم ایرانِ قبل از انقلاب نیز می‌شود.

کوهن روز پنجشنبه نامه‌ای به فیفا ارسال کرد و گفت که سیاتل به اجرای هرگونه تبعیض‌آمیز آیین‌نامه فیفا که ناقض قوانین شهر باشد، از جمله ممنوعیت پرچم مخالفان جمهوری اسلامی یا سایر پرچم‌ها یا نمایش‌های مسالمت‌آمیز ایدئولوژی سیاسی، اعتراض دارد.

شهردار و دادستان شهر سیاتل در این موضع همسو هستند. پیش از این فیفا اعلام کرد که آوردن هر پرچمی به جز پرچم رسمی کشور‌ها ممنوع است و به نظر می‌رسد کشورمیزبان باز هم قوانین فدراسیون جهانی فوتبال را نادیده خواهد گرفت تا بدترین جام جهانی تاریخ برگزار شود.



منبع سیاتل تایمز