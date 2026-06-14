شهردار سیاتل آمریکا مدعی شد حمل پرچم مخالفان جمهوری اسلامی در ورزشگاه ممنوع نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ربکا کوهن، رئیس بخش حقوقی مدنی شهر سیاتل، روز پنجشنبه اعلام کرد که این شهر با هرگونه ممنوعیت پرچم شیر و خورشید ایران توسط فیفا در مسابقه ۲۶ژوئن بین ایران و مصر مخالفت خواهد کرد. 

این موضع می‌تواند شهر را در تضاد با فیفا، نهاد بین‌المللی حاکم بر جام جهانی مردان، قرار دهد. این سازمان اعلام کرده است که هر چیزی که سیاسی تلقی شود را از مسابقات ممنوع خواهد کرد و نیویورک تایمز گزارش داد که این ممنوعیت شامل پرچم ایرانِ قبل از انقلاب نیز می‌شود.

 کوهن روز پنجشنبه نامه‌ای به فیفا ارسال کرد و گفت که سیاتل به اجرای هرگونه تبعیض‌آمیز آیین‌نامه فیفا که ناقض قوانین شهر باشد، از جمله ممنوعیت پرچم مخالفان جمهوری اسلامی یا سایر پرچم‌ها یا نمایش‌های مسالمت‌آمیز ایدئولوژی سیاسی، اعتراض دارد. 

شهردار و دادستان شهر سیاتل در این موضع همسو هستند. پیش از این فیفا اعلام کرد که آوردن هر پرچمی به جز پرچم رسمی کشور‌ها ممنوع است و به نظر می‌رسد کشورمیزبان باز هم قوانین فدراسیون جهانی فوتبال را نادیده خواهد گرفت تا بدترین جام جهانی تاریخ برگزار شود.

منبع سیاتل تایمز

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، تیم ملی فوتبال ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
صحبت از آمریکا هست نه یک کشور نرمال و تابع قوانین
شما پرچم دیگه ای دیدی بازی را متوقف کن
مگه تو بازی های آسیایی وقتی پرچم خلیج فارس آورده می شد مسیول کنفدراسیون نمی اومد می گفت جمع کنید
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سلام. وقت بخیر. خداقوت. اگر میتوانید انتقال بدهید. بازیکنان تیم ملی می توانند با دست خالی وسط زمین قبل از شروع بازی و با رعایت تمام استانداردها یک پیام بدهند. ۶ نفر (سه نفر نشسته و سه نفر ایستاده)، دو مثلث تشکیل بدهند، با گرفتن دستها، برای تشکیل ستاره داوود پرچم اسرائیل، الباقی ۵ نفر هم یک فلش بسازند و بزنند به وسط ستاره، و آن را از هم بپاشند. دروازه بان هم نوک فلش/پیکان نماد موشک است.
۶
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
فعلا این جوری شده ببرید امیدوارم وحتما ببرید پرچم بچه ها بالاست
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اگر این طور باشد باید بازیکنها زمین مسابقه را ترک بکنند
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خب مشکل نیست ما هم تماشاچی هارو با پرچم آمریکا مالیده به لجن و تیکه پاره کثیف مجهز کنید آخرشم آتش بزنید و لگد مال کنید....
۱۶
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
چه دل خجسته ای دارید که منتظر هستید آمریکایی های جنایتکار طبق قوانین بین المللی برای شما کاری انجام دهند رژیم تروریستی آمریکا این همه کشته روی دست ایران و ایرانی گذتشته است
۱۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ایران باید درخواست جابجایی شهر و محل برگزاری مسابقه را از فیفا بکند!
۱۸
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
دل خجسته ای دارید! با این برخورد ذلت باری که آمریکاییها برای ویزا کردن اگه فدراسیون ذره ای غیرت داشت باید انصراف میداد
Iran (Islamic Republic of)
ایران عزیزم
۱۷:۱۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
رفتن تیم ملی فقط بیت المال هدر میده
جمع کنید بابا
۶
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
دبیر کل آژانس انرژی اتمی و رئیس فیفا از نوکران صهیونیست عن ...
۶
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
پس می شود پرچم آمریکا را آتش زد
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
در جام جهانی و در دنیا اول باید پرچم جمهوری اسلامی ایران برافراشته شود چون مظهر یکتا پرستی و اقتدار و شجاعت میباشد.
۷
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
رییس فدراسیون فوتبال فیفا، نباید در کشوری که نمی تواند قوانین فیفا را رعایت کند به عنوان میزبان انتخاب کند
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۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اصلا باید ابن مسابقات را تحریم میکردیم
۱۶
۴۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
نمیشد پول توش داره.
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