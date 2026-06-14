باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس، آخرین وضعیت اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و اقدامات پدافند غیرعامل در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تداوم و تقویت این برنامه‌ها در راستای ارتقای ایمنی و تاب‌آوری زیرساخت‌های صنعتی تأکید شد.

عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال استان اظهار کرد: پدافند غیرعامل به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های صیانت از سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های تولیدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تاب‌آوری واحد‌های صنعتی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات احتمالی دارد.

او افزود: توجه به اصول و الزامات پدافند غیرعامل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، علاوه بر افزایش ضریب ایمنی، زمینه استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و حفظ اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه استان فارس از ظرفیت‌های گسترده صنعتی برخوردار است، گفت: فارس با دارا بودن ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب، رتبه دوم کشور را از نظر تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به خود اختصاص داده است و این موضوع اهمیت توجه ویژه به مباحث ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

برنهاد تصریح کرد: گستردگی جغرافیایی استان و پراکندگی واحد‌های صنعتی، ضرورت برنامه‌ریزی مستمر و اجرای دقیق طرح‌های پدافند غیرعامل را دوچندان کرده است.

او با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پدافند غیرعامل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی در زمینه ارتقای سطح ایمنی، افزایش آمادگی و کاهش مخاطرات احتمالی در زیرساخت‌های صنعتی استان انجام شده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین از تلاش‌ها و همکاری‌های مجموعه پدافند غیرعامل استانداری فارس در انجام بازدید‌های میدانی و ارزیابی وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قدردانی کرد و گفت: بررسی‌های میدانی انجام‌شده، شناسایی نقاط ضعف، ارائه راهکار‌های اصلاحی و تقویت نقاط قوت، نقش مؤثری در ارتقای سطح ایمنی و آمادگی شهرک‌های صنعتی استان داشته است.

موفقیت شهرک‌های صنعتی فارس در عبور از شرایط ویژه

برنهاد با اشاره به شرایط خاص کشور در مقاطع مختلف و تهدیدات دشمنان اظهار داشت: خوشبختانه در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، هیچ‌گونه آسیبی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس وارد نشد.

او بر اهمیت برنامه‌ریزی، آمادگی و اجرای اصول پدافند غیرعامل در بخش صنعت تأکید کرد و افزود: استمرار فعالیت واحد‌های صنعتی و حفظ چرخه تولید در چنین شرایطی، حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیران واحد‌های تولیدی و مجموعه‌های مسئول در حوزه پدافند غیرعامل بوده است.

در ادامه این نشست، عبدالله حقیری مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس نیز ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، بر ضرورت استمرار برنامه‌ها، ارتقای سطح آمادگی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی تأکید کرد.

او اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در زمینه توسعه زیرساخت‌های ایمنی، اجرای الزامات پدافند غیرعامل و توجه به ارتقای تاب‌آوری واحد‌های صنعتی را ارزشمند دانست و خواستار تداوم این رویکرد در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان شد.

در پایان این نشست، لوح تقدیر امضا شده توسط سرتیپ دوم پاسدار محمدعلی قمی، معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور، توسط مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس به عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس اهدا شد.

در بخشی از این لوح تقدیر آمده است: نقش پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات دشمن و حفاظت از زیرساخت‌های کشور بر همگان آشکار است. بر خود وظیفه می‌دانم از تعهد، همت و تلاش همکاران و به‌ویژه جنابعالی در پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل تشکر و قدردانی نمایم. امید است با نصب‌العین قرار دادن رهنمود‌های امامین انقلاب اسلامی و در سایه هدایت‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، در مسیر تحقق اهداف و مأموریت‌های پدافند غیرعامل موفق و مؤید باشید.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس