معاون وزیر نیرو گفت: تعهد صندوق توسعه ملی طبق مصوبه شورای اقتصاد برای تامین ارز مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱.۸ میلیارد دلار بوده و قرار بوده کل منابع سال گذشته دریافت شود، اما تا این لحظه ۵۰ درصد آن دریافت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - طرزطلب معاون وزیر نیرو در جمع خبرنگاران گفت: تعهد صندوق توسعه ملی طبق مصوبه شورای اقتصاد برای تامین ارز مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱.۸ میلیارد دلار بوده و قرار بوده کل منابع سال گذشته دریافت شود، اما تا این لحظه ۵۰ درصد آن دریافت شده است.

او  با بیان اینکه امیدوار است ۵۰ درصد باقی‌مانده نیز دریافت شود، افزود: این موضوع در ارتباط با ساتبا و به‌عنوان کارگزار صندوق است و به لطف خدا اتفاق خوبی که افتاده این است که در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود تمام نیروگاه‌هایی که ساتبا ساخته یا در حال ساخت است به بخش خصوصی واگذار شده یا واگذار خواهد شد.

او درباره بحث ۸ هزار مگاواتی که قرار بوده صندوق برای آن تامین مالی انجام دهد و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، اظهار کرد: سقف تعهد حدود ۳.۲ میلیارد دلار بوده و فکر می‌کنم بیش از ۱ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است، اما متاسفانه هنوز ارزی از محل بانک مرکزی در سال گذشته و این چند ماه گذشته به بخش خصوصی از آن محل داده نشده است.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: هماهنگی و همکاری فوق‌العاده خوبی بین وزارت نیرو، صندوق توسعه و بانک مرکزی انجام شده و ما تاکنون بیش از ۹۰۰ میلیون دلار منابع دریافت کرده‌ایم و مشکل خاصی در رابطه با دریافت منابع در بخش ما تا حالا وجود نداشته است.

او در ادامه درباره نیروگاه‌های زمین‌گرمایی گفت: در چند سال گذشته نیروگاه زمین‌گرمایی که در اختیار ساتبا بود به برق حرارتی منتقل شد و الان آنها زحمت اجرای پروژه را می‌کشند. حسب اطلاعاتی که دارد، قرار است نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر با ظرفیت ۵ مگاوات همین ماه به شبکه وصل شود الان متولی نیروگاه‌های زمین‌گرمایی در مجموع وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی هستند، اما اگر ماموریت این نیروگاه‌ها به ساتبا محول شود، با افتخار این کار را انجام می‌دهیم.

برچسب ها: ساتبا ، تجدید پذیر
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در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان:
بخشی از تجهیزات خریداری‌شده تجدیدپذیر‌ها این هفته وارد کشور می‌شود
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