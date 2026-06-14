رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، حوزه سلامت یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های خدمت‌رسانی خود را تجربه کرد گفت: در این مدت خدمات درمانی به بیش از ۳۴ هزار مصدوم در مراکز دولتی و خصوصی به‌صورت رایگان ارائه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - جعفر میعادفر یکشنبه در آیین تجلیل از کادر درمان و فوریت‌های پزشکی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم در سرسرای شهدای دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اظهار کرد: با وجود حجم گسترده خدمات، هیچ گزارش نارضایتی از سوی مردم به ثبت نرسید و همزمان سطح مراقبت‌ها و نظارت‌های درمانی نیز چند برابر افزایش یافت که به ارتقای رضایتمندی عمومی منجر شد.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، در این مدت بیش از ۲ هزار نفر از مصدومان زیر ۱۸ سال سن داشتند و پنج هزار و ۴۸ نفر از مصدومان نیز زنان بودند.

میعادفر ادامه داد: ۵۰۰ نفر زن در جریان این حملات به شهادت رسیدند و کوچک‌ترین شهید این حوادث دختربچه‌ای سه‌روزه و مسن‌ترین شهید مردی ۸۸ ساله بود.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در این مدت از مجموع ۳۱ استان کشور، ۳۰ استان در معرض حملات قرار گرفتند و از میان ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی، ۵۴ دانشگاه به‌صورت مستقیم درگیر مدیریت شرایط ناشی از حملات بودند، همچنین ۲۷۲ شهر کشور تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتند.

وی بیان کرد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان این وزارتخانه نیز به دلیل بسته بودن حریم هوایی کشور، برای نظارت میدانی، حمایت معنوی از کارکنان و تقدیر از مدافعان سلامت، بیش از ۵۰ هزار کیلومتر در استان‌های مختلف سفر کردند و به‌صورت مستقیم در مناطق مختلف حضور یافتند.

میعادفر اظهار کرد: در استان‌هایی که کمتر هدف حملات قرار گرفته بودند نیز به دلیل جابه‌جایی گسترده جمعیت از سایر مناطق کشور، نیاز به تقویت زیرساخت‌ها و خدمات درمانی وجود داشت و استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و بخش‌هایی از خراسان از جمله مناطقی بودند که با افزایش جمعیت مواجه شدند.

رئیس سازمان اورژانس کشور توضیح داد: در این مناطق، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به بیمارانی از جمله بیماران مزمن، دیالیزی و سایر گروه‌های نیازمند خدمات مستمر درمانی فراهم شد تا مردم با کمبود دارو، شیر خشک، خدمات دیالیز و سایر خدمات سلامت مواجه نشوند.

۲ مادر باردار از شهدای حوزه سلامت

وی به عملکرد ویژه کادر درمان در برخی مناطق نیز اشاره کرد و گفت: برای نمونه، در ماهشهر بیش از یک هزار مصدوم تنها در چند ساعت مدیریت و خدمات‌رسانی شدند و همچنین در اصفهان نیز در یک روز به ۵۰۰ مصدوم خدمات درمانی ارائه شد که نمونه‌ای از تلاش و ایثار کارکنان حوزه سلامت در این دوران به شمار می‌رود.

میعادفر اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۲۷ نفر از کارکنان و فعالان حوزه سلامت به شهادت رسیدند و ۱۱۷ نفر نیز مجروح شدند.

رئیس سازمان اورژانس کشور اضافه کرد: در میان شهدای حوزه سلامت، ۲ مادر باردار از حوزه سلامت به شهادت رسیدند و نام آنان در حافظه و تاریخ انقلاب اسلامی ایران جاودانه شد.

برچسب ها: اورژانس ، جنگ تحمیلی
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