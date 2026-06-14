باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری با هدف بررسی و ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری، به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس برگزار شد.
این نشست با حضور محمدهادی هاشمپور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس، مسعود زارعی، ابراهیم کمالی دشتارژنه و مریم حسینی از اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، خلیلی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری، خوشبخت معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری، نماینده دادگستری، نماینده ادارهکل حفاظت محیط زیست استان و دیگر اعضای این کمیسیون در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.
محمود رضاییکوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف واحدهای آلاینده مستقر در محدوده شهری شیراز، بر لزوم همافزایی دستگاههای مسئول برای اتخاذ تصمیمی واحد و مؤثر در ساماندهی این واحدها تأکید کرد و گفت: اتخاذ رویکردی هماهنگ میان دستگاههای متولی میتواند روند ساماندهی مشاغل مزاحم را تسریع کرده و زمینه اجرای دقیق مصوبات را فراهم کند.
او با اشاره به ضرورت تفکیک میان واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال افزود: واحدهایی که فاقد فعالیت تولیدی هستند باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند و در مقابل، واحدهایی که در حوزههایی مانند بستهبندی فعالیت دارند، میتوانند بر اساس طرحهای مصوب به شهرکهای صنعتی و زونهای تخصصی پیشبینیشده منتقل شوند تا ضمن تداوم فعالیت اقتصادی، از بروز مزاحمتهای شهری نیز جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین بر رعایت الزامات زیستمحیطی در ادامه فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: تداوم فعالیت این واحدها منوط به رعایت کامل استانداردهای ایمنی، بهداشتی و محیطزیستی و همچنین مدیریت مناسب آلودگیهای بصری، بو و پسماند خواهد بود.
رضاییکوچی در ادامه به موضوع ساماندهی مشاغل پراکنده در محدوده شهری شیراز اشاره کرد و گفت: پراکندگی این مشاغل مدیریت شهری را با چالشهایی مواجه کرده است و ایجاد زیرساختهای مناسب از جمله برق، راه دسترسی و خدمات مورد نیاز در سایتهای پیشبینیشده، از جمله محدوده ۴۳ هکتاری، میتواند روند انتقال و استقرار منظم این مشاغل را تسهیل کند.
او در پایان با تأکید بر آمادگی کامل استانداری فارس برای تعامل و همکاری با شهرداری، دستگاه قضایی و سایر دستگاههای اجرایی، ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان دستگاهها و جلوگیری از تصمیمات متناقض، زمینه شکلگیری شهرکهای صنفی-صنعتی سامانیافته و مدرن در شیراز فراهم شود؛ اقدامی که میتواند گامی مؤثر در ارتقای کیفیت محیط شهری و حمایت از فعالیتهای تولیدی باشد.
منبع: استانداری فارس