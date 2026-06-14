باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۷۲ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۷ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۷۲ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۶۸ میلیون تومان
|نیم سکه
|۸۹ میلیون تومان
|ربع سکه
|۴۹ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۵ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۷ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۲ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان