امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۷۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۷۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۷ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۷۲ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۱۶۸  میلیون تومان
نیم سکه ۸۹ میلیون تومان
ربع سکه ۴۹ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۵ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۲ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، قیمت طلا ، قیمت سکه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
در کشور ایران تنها یک چیز کاهش ندارد و آن تورم اجناس هست که هر چقدر دلار کاهش هم پیدا کند ماشاالله قیمت هابی که بواسطه افزایش دلار صعودی شده کاهش ندارد اینگونه حکمرانی فقط در ایران ادامه دارد.
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