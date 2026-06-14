طبق اعلام وزارت اقتصاد، تعداد ۵۵ هزار و ۵۳۲ بنگاه اقتصادی تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، در سامانه طرح حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌ها در شرایط اضطرار ثبت‌نام کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: طبق آخرین آمار از وضعیت اجرای طرح حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری، تعداد ۵۵ هزار و ۵۳۲ بنگاه اقتصادی در سامانه کات برای طرح حمایت از حفظ اشتغال ثبت‌نام کرده‌اند. این بنگاه‌ها به طور متوسط ۲۵ کارمند دارند و مجموع تعداد کارکنان آنها ۵۳۶،۵۳۷ نفر است.

مبلغ تسهیلات درخواستی این بنگاه‌ها مجموعا ۱۶ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان بوده و میانگین تسهیلات درخواستی به هر بنگاه حدود ۰.۸ میلیارد تومان است. از مجموع ثبت‌نام‌ها، ۳۸ درصد مشمول دریافت تسهیلات شناخته شده‌اند و ۸۴ درصد درخواست‌ها به بانک‌ها ارجاع شده است.

در حال حاضر فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات در مراحل مختلفی قرار دارد. تا این تاریخ ۳۴ هزار و ۲۶ بنگاه اطلاعات هویتی خود را تأیید کرده‌اند، ۲،۴۳۰ مورد درخواست تسهیلات ثبت شده، ۵۹۴ مورد در مرحله بررسی ادارات کل استان قرار دارند.

بر این اساس همچنین ۱۸،۴۷۲ درخواست به مرحله بررسی مؤسسات عامل رسیده و در نهایت ۱،۵۴۳ مورد پرداخت تسهیلات اعلام شده است. 

از نظر اندازه بنگاه‌ها، بنگاه‌های کوچک (۱ تا ۱۰ نفر) بخش قابل توجهی از متقاضیان را تشکیل می‌دهند، اما بنگاه‌های متوسط و حتی بزرگ (بالای ۲۰۰۰ نفر) نیز در طرح مشارکت فعال دارند. روند زمانی پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که در اواخر خرداد ۱۴۰۵ تعداد پرداخت‌ها شتاب بیشتری گرفته و در برخی روز‌ها به بیش از ۱۰۰ تا ۱۶۰ مورد رسیده است.

میانگین زمان‌های پردازش طرح نشان می‌دهد میانگین زمان از ثبت درخواست تا ارجاع به بانک ۱۲ روز، میانگین زمان تا پرداخت نهایی ۲۹ روز، میانگین زمان تا تأیید کمیته استانی ۳۱ روز و میانگین زمان تا اعلام درخواست تا پرداخت ۲۶ روز بوده است.

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، بنگاه اقتصادی ، حمایت از تولید
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