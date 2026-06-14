باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام سعید جزائی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید واقعی، شناسایی و برخورد با انبارهای کالای قاچاق و احتکار مواد اولیه در دستور کار ویژه دادگستری و نهادهای نظارتی استان قرار دارد.

وی با اشاره به عملیات اخیر در شهرستان زرندیه افزود: طی یک اقدام هماهنگ و با اشراف کامل اطلاعاتی، محموله‌های حجیم کالای قاچاق شامل ۳۰۰ تن مس و بیش از ۷ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در دو واحد صنعتی این شهرستان کشف و با دستور قضایی توقیف گردید که این موفقیت حاصل نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع کالا است.

رئیس شورای قضایی استان مرکزی با تمجید از عملکرد نهادهای امنیتی تصریح کرد: این پرونده در پی رصدهای دقیق و هوشمندانه پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی به جریان افتاد که نشان‌دهنده اشراف کامل سربازان نظام بر تحرکات سودجویان در فضای اقتصادی استان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی اولیه، عملیات بازرسی مشترک با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و ضابطان قضایی انجام شد. این هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، اجرایی و امنیتی، مجالی برای فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق سازمان‌یافته باقی نخواهد گذاشت.

وی با تاکید بر اهمیت کالاهای مکشوفه در چرخه تولید ملی گفت: مس و مواد اولیه پتروشیمی از کالاهای استراتژیک حوزه صنعت محسوب می‌شوند. توقیف این حجم از کالا که خارج از شبکه قانونی انبار شده بود، گامی مهم در جهت جلوگیری از رانت‌خواری و نوسانات کاذب در بازار مواد اولیه کارخانجات است.