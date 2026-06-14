باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالگرد آغاز جنگ ۱۲ روزه، رویداد مردمی «ایرانِ یکصدا» جمعه ۲۲ خرداد ماه با شعار «ایران برای مردم، مردم برای ایران» در ۱۲۰ زیرساخت مهم و نمادین در ۳۱ استان برگزار شد.

در این رویداد هماهنگ، گروه‌های سرود «جان‌فدای ایران» در حضور زنجیره‌های مردمی، بار دیگر اراده ایرانیان در دفاع از زیرساخت‌ها و آثار تمدنی و همچنین استواری پرچم کشور را به نمایش گذاشتند.

این رویداد که با همت گروه‌های سرود و نوجوانان سراسر کشور در سالگرد آغاز جنگ ۱۲ روزه و همزمان با تهدیدات خارجی علیه زیرساخت‌های ایران شکل گرفته است، به صورت همزمان در بیش از ۱۲۰ نقطه از ۳۱ استان سراسر کشور برگزار شد.

گروه‌های سرود «جان‌فدای ایران» با تشکیل سپر انسانی به دور زیرساخت‌ها، تصاویری از حضور مردم و گروه‌های سرود در اطراف زیرساخت‌های ایران به منظور ایجاد سپر انسانی نمادین در برابر تهدید‌های خارجی ثبت کردند.

روایت دو قاب در ۲۷ سال

در مشهد، در حالی که تهدید‌هایی علیه زیرساخت‌های ایران مطرح می‌شود، گروه‌های سرود متشکل از نوجوانان در فرودگاه بین‌المللی مشهد حضور یافتند. برگزارکنندگان این اقدام را در مقابل سابقه‌ای ۲۷ ساله از خیانت برخی افراد به کشور ارزیابی کرده و آن را نماد تفاوت نسل امروز با دوره‌های پیشین دانسته‌اند.

پل B۱ کرج

در البرز، نوجوانان در نزدیکی پل B۱ کرج که به عنوان یکی از زیرساخت‌های راهبردی مطرح است، با تشکیل سپر انسانی نمادین، حضور یافتند. این اقدام در شرایطی انجام شد که پیش‌تر تهدید‌هایی علیه این زیرساخت مطرح شده بود. برگزارکنندگان این حرکت را پاسخی به تهدید‌های خارجی ارزیابی کردند.

پل سفید اهواز

در خوزستان نیز گروه‌های سرود نوجوانان در کنار پل سفید اهواز، یکی از نماد‌های تمدنی این استان، با تشکیل سپر انسانی حضور یافتند. برگزارکنندگان این اقدام را پاسخ به تهدید‌های خارجی و جریانات تجزیه‌طلب عنوان کرده و آن را نمادی از وفاداری مردم خوزستان به کشور دانستند.

مرکز پژوهشی دانشگاه شریف

در تهران، یکی از نقاط برگزاری این رویداد، مرکز پژوهشی دانشگاه شریف بود که پیش‌تر هدف حمله قرار گرفته بود. گروه‌های سرود نوجوانان در این محل حاضر شده و با تشکیل سپر انسانی، پیام ادامه مسیر پیشرفت علمی کشور را اعلام کردند. برگزارکنندگان تأکید کردند که این حضور نشان‌دهنده تداوم مسیر علمی و تمدنی ایران است.

فهرست برخی از محل‌های برگزاری این رویداد عبارت است از:

میدان امام خمینی اصفهان، محل شکست عملیات آمریکا اصفهان، سردر پالایشگاه آبادان، پل سفید اهواز، پل طبیعت تهران، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، قطعه ۴۲ بهشت زهرا، میدان آستانه حرم حضرت معصومه، نیروگاه نکا، کارخانه نساجی مازندران، تپه شهدا خرم‌آباد، ایستگاه راه‌آهن مشهد، ورودی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد، اسکله کنار دریا بندرگز، کنار بندر و کشتی‌های انزلی، مزار میرزا کوچک‌خان، دانشگاه زاهدان، پل کابلی تبریز، پل دریاچه ارومیه، راه‌آهن یزد، شهرک صنعتی سدید، حرم شاهچراغ، پل بی‌۱ کرج، مدرسه شجره طیبه میوناب، حسینیه اعظم زنجان، پل سامان شهرکرد، کتیبه گنج‌نامه همدان، بابا امان بجنورد، فرودگاه بیرجند، دژ برازجان، دروازه طهران قزوین، ایرالکو اراک، بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، مدرسه قربانیان ایلام، سردر دانشگاه بین‌المللی کردستان، نیروگاه برق سمنان و نزدیک به ۱۰۰ نقطه دیگر.