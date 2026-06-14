سقوط دو دامدار عشایر در یک استخر ذخیره آب کشاورزی در شهرستان سروستان، به مرگ هر دو نفر منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیروانی رئیس اداره امور عشایر شهرستان فسا گفت: به دنبال تماس شهروندان با نیروهای امدادی و اعلام خبر غرق شدن دو نفر در یک استخر ذخیره آب کشاورزی در سروستان، بلافاصله گروههای امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او گفت: بررسیهای اولیه نشان داد دو دامدار عشایر سیار اهل فسا که برای تأمین آب مورد نیاز دامهای خود و استفاده از پمپ به کنار استخر مراجعه کرده بودند، به دلایل نامشخص به داخل استخر سقوط کرده و گرفتار آب شدهاند.
رئیس اداره امور عشایر شهرستان فسا گفت: با حضور نیروهای امدادی، عملیات جستوجو و بیرون کشیدن افراد گرفتار آغاز شد، اما تلاشها برای نجات آنان بینتیجه ماند و مشخص شد هر دو نفر جان خود را از دست دادهاند.
شیروانی ادامه داد: اجساد این دو دامدار با همکاری گروههای امداد و نجات، مأموران آتشنشانی شیراز، فسا و سروستان و همچنین تیم غواصی شیراز از داخل استخر خارج و برای انجام مراحل قانونی به عوامل مربوطه تحویل داده شد.
علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.
شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.