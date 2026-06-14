امارات ابراز امیدواری کرد که با امضای توافق صلح ایران و آمریکا، «صلح برقرار شود».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انور قرقاش، مشاور ارشد دیپلماتیک رئیس‌جمهور امارات، روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که امضای توافق صلح بین ایالات متحده و ایران «صفحه جنگ را ورق زده و مسیری سیاسی را بگشاید که موفقیت‌آمیز از کار درآید.»

قرقاش در پستی در ایکس نوشت: «ما هرگز طرفدار جنگ نبوده‌ایم و همیشه طرفدار صلح و ثبات خواهیم بود و در عین حال بر دفاع از میهن و حفظ حاکمیت و منافع آن پایبند خواهیم بود.»

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته بود که امضای این توافق روز یکشنبه انجام خواهد شد، اگرچه ایران آن را تکذیب کرد.

پیشتر، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که قطر و کویت از پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران حمایت کرده و ابراز امیدواری کردند که واشنگتن و تهران به زودی به توافق برسند.

منبع: رویترز