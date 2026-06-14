امارات ابراز امیدواری کرد که با امضای توافق صلح ایران و آمریکا، «صلح برقرار شود».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انور قرقاش، مشاور ارشد دیپلماتیک رئیس‌جمهور امارات، روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که امضای توافق صلح بین ایالات متحده و ایران «صفحه جنگ را ورق زده و مسیری سیاسی را بگشاید که موفقیت‌آمیز از کار درآید.»

قرقاش در پستی در ایکس نوشت: «ما هرگز طرفدار جنگ نبوده‌ایم و همیشه طرفدار صلح و ثبات خواهیم بود و در عین حال بر دفاع از میهن و حفظ حاکمیت و منافع آن پایبند خواهیم بود.»

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته بود که امضای این توافق روز یکشنبه انجام خواهد شد، اگرچه ایران آن را تکذیب کرد.

پیشتر، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که قطر و کویت از پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران حمایت کرده و ابراز امیدواری کردند که واشنگتن و تهران به زودی به توافق برسند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
امارات که اسراییل دوم است در منطقه خلیج فارس درهم امارات هم عامل اقتصادی نفوذ در ایران است . در هم امارات نیز مانند دلار امریکا دلار زدایی و در هم زدایی از سیستم پولی و مالی ایرانو بریکس گردد و نیز تحریم گردد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
شیاطین خلیج فارس
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
حمایت قطر،امارات و کویت وسعودیه خبیث از توافق یعنی راه را کج رفتید. حمایت پنهانی اسراییل از توافق هم یعنی درزمین صهیونیست بازی کردید.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
امیدوار نباش تا زمانیکه اسراییل وجود دارد
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
وقتی امارات خوشحال می شه یعنی باید بترسیم. امارات هم شیطان است
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
م
۰۹:۵۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ترس نه..هوشیار باید بود...واژه ترس لایق امارات و صهیون کفتار صفته
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