باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تغییر الگوی قدرت در اقتصاد جهانی اظهار کرد: عصر جدید اقتصاد، دوره انتقال قدرت از مالکیت منابع طبیعی و ذخایر به سمت شبکه‌سازی است.

وی با بیان اینکه در دنیای رقابتی امروز، زمان یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت اقتصادی است، افزود: سرعت در تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی، نقش مهمی در افزایش قدرت رقابتی کشورها دارد.

باقری ادامه داد: بخش قابل توجهی از مراودات تجاری و بین‌المللی کشور طی سال‌های گذشته بر مبادی، گمرکات و بنادر جنوب کشور متمرکز بوده است، اما امروز باید نگاه جامع‌تری به ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی کشور داشته باشیم.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت: باید برنامه‌ریزی کنیم تا از تمام ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی در سطح کشور استفاده شود؛ به‌ویژه استان‌های شمالی که از ظرفیت‌های قابل توجهی در این حوزه برخوردار هستند.

وی تاکید کرد: توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و استفاده از مزیت‌های جغرافیایی کشور می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.