باشگاه خبرنگاران جوان! پریسا بهرامی- همزمان با چهارمین روز از هفته جهاد کشاورزی، آیین افتتاح و بهرهبرداری از واحد صنعتی تولید خوراک دام و طیور شرکت راژان ژوانا با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار شهرستان سقز، مدیرکل امور سرمایه گذاری استانداری و جمعی از مدیران استانی و محلی برگزار شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در این مراسم با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیرههای ارزش در بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه واحدهای صنایع تبدیلی در حوزه نهادههای دامی، نقش مهمی در پایداری تولید گوشت و کاهش هزینههای تمامشده برای تولیدکنندگان دارد. این واحد با ظرفیت اسمی ۱۰ هزار تن در سال میتواند سهم قابل توجهی در تأمین خوراک مورد نیاز دامداران و مرغداران منطقه ایفا کند.
وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی از محل آورده بخش خصوصی اجرا شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۲ نفر را فراهم کرده است.
گفتنی است راهاندازی این واحد تولیدی، گامی مؤثر در راستای تقویت زنجیره تأمین نهادههای دامی، افزایش بهرهوری در تولیدات دامی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در شهرستان سقز به شمار میرود.