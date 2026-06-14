باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست با تشکلهای حرفهای صنعت ساختمان و مسکن با موضوع تابآوری ساختمان، اعلام کرد: بسیاری از فرآیندهای ساخت و ساز در دوره جنگ به منظور تسریع در امر بازسازی، تسهیل شد که به سایر ساخت و سازها نیز تسری مییابد.
وی با بیان اینکه طی کمتر از دو سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی با مسائل و وضعیت پیچیدهای به لحاظ رخدادهای بیرونی و همچنین حجم قابل توجه تعهدات نسبت به شرایط خاص جاری، رو به رو بوده است، افزود: به اجرای سیاستهای حمایتی در بخش مسکن و حمایت از گروههای کمدرآمد جهت دسترسی به مسکن مناسب معتقد و متعهد هستیم.
صادق ادامه داد: در تمام دنیا نیز دولت به موضوع تامین مسکن حمایتی ورود میکند. اما این ورود، بنا بر تجربه موفق سایر کشورها، تجارب قبلی در ایران و دیدگاههای کارشناسی باید مبتنی بر واقعیتها و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته صورت گیرد. اساساً، ورود تصدی گرایانه دولت به ۱۰۰ درصد فرایندهای ساخت و ساز، سیاست درستی نیست و دولت باید در سیاستهای حمایتی خود ضمن فراهم کردن مشوقها و تسهیل شرایط، زمینه را برای عرضه مسکن از جانب بخش خصوصی، فراهم کند.
عمل به تعهدات در حوزه تامین مسکن
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: قطعاً سیاست الحاق به محدوده شهرها با درنظر گرفتن ملاحظات کارشناسی، آمایش سرزمین و... متناسب با نیازهای موجود به عنوان یکی از راهکارهای تامین زمین و مسکن برای خانوارها مورد استفاده قرار میگیرد، اما نمیتوان تنها با این دیدگاه که در نقاط مختلف کشور اراضی زیادی برای الحاق به محدوده شهرها وجود دارد، بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی و امکانات این اراضی، الحاق به محدوده انجام داد و برای ساخت مسکن روی این اراضی اقدام کرد. چرا که در برخی موارد، هزینه آمادهسازی زمین و تامین خدمات برای ساخت مسکن روی این اراضی، چندین برابر کل هزینه ساخت تمام میشود و هدف که تامین مسکن ارزان قیمت برای کمدرآمدهاست، عملاً محقق نخواهد شد.
اجرای قانون استیجار برای کمدرآمدها
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی ضمن عمل به تعهدات خود در حوزه تامین مسکن در قالب طرح مسکن ملی، به سیاست تامین مسکن استیجاری نیز ورود کرد، افزود: اگرچه قوانین پشتیبان در این حوزه از سالها و دهههای قبل وجود داشت، اما تاکنون این سیاست مهم اجرایی نشده بود. تلاش کردیم در این دوره با تغییر رویکرد از سیاست حمایتی صرفاً مالکیت محور، برای آن دسته از متقاضیانی که توان تامین آورده و پرداخت اقساط تسهیلات مسکن ملکی را ندارد، به خصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، تامین واحدهای استیجاری با اجارهبهای حمایتی را در دستور کار قرار دهیم و نوعی تغییر پارادایم را در حوزه سیاستهای حمایتی مسکن آغاز کردیم.
سیاستهای متنوع در بخش مسکن؛ از مسکن ملی تا استیجار
صادق تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که تامین مسکن مناسب برای خانوارها صرفاً از مسیر مالکیت و مسکن ملکی میسر نیست و لازم است مجموعهای متنوع از سیاستهای حمایتی مسکن به کار گرفته شود که تامین مسکن استیجاری و اجرای سیاست استیجار نیز در این راستا، در دستور کار قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی با استقبال از نظرات و موارد مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی صنعت ساختمان و مسکن، اعلام کرد: لازم است حتماً صنعتیسازی به عنوان یک الزام مهم در دستور کار قرار گرفته و مسائل پیرامون آن و سایر مسائل و موانعی که بخش خصوصی در حوزه ساخت و عرضه مسکن به جامعه با آن روبه رو است طرح، بررسی و برطرف شود.
استقبال از مشارکت بخش خصوصی در طرحهای حمایتی مسکن
وی بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه تامین و ساخت مسکن استیجاری و سایر طرحهای حمایتی مسکن، تاکید کرد و افزود: در وزارت راه و شهرسازی از تمام امکانات و ظرفیتهای خود، برای پیشبرد طرحهای حمایتی به خصوص طرح مسکن استیجار استفاده و همچنین از مشارکت بخش خصوصی در کلیه فرآیندهای اجرای این سیاست از تامین زمین تا ساخت واحدها نیز استقبال خواهیم کرد.
صادق همچنین، با تاکید بر محوریت بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز اعلام کرد: آنچه در دوره جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر، در وزارت راه و شهرسازی، انجام شد، عمل به ماموریتهای ذاتی خود در این حوزه بود.
وی افزود: استمرار خدمات مختلف در سطوح متفاوت در این دوره را مدیون مشارکت، تلاشها، همدلی، همکاری و زحمات بخش خصوصی کشور میدانیم و به این وسیله مراتب قدردانی خود را از فعالان این بخش اعلام میکنیم.
منبع: وزارت راه و شهرسازی