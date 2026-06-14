رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به هدف شکل‌گیری شورا‌ها در گفتمان امام راحل و شهید بهشتی، اظهار کرد: هدف اصلی از شکل‌گیری شورا‌ها این بوده است که نقش مردم در تمام امور از شهر گرفته تا روستا و محله پررنگ‌تر شود و مردم خودشان در اداره امور مشارکت فعال داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به هدف شکل‌گیری شورا‌ها در گفتمان امام راحل و شهید بهشتی، اظهار کرد: هدف اصلی از شکل‌گیری شورا‌ها این بوده است که نقش مردم در تمام امور از شهر گرفته تا روستا و محله پررنگ‌تر شود و مردم خودشان در اداره امور مشارکت فعال داشته باشند.

وی افزود: امروز آنچه به‌عنوان «محله‌محوری» مطرح می‌شود، نقش خود را در همین شورا‌ها ایفا می‌کند و شورا‌ها شاکله اصلی تحقق آن هدف هستند؛ این نهاد بستری برای حضور مستقیم مردم در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی محسوب می‌شود.

حاجی‌بگلو با بیان اینکه شعار کوچک‌سازی دولت به‌معنای واگذاری امور به مردم است، گفت: زمانی که گفته می‌شود دولت‌ها باید کوچک‌تر شوند، به ان معناست که باید امور از دولت گرفته و به خود مردم واگذار شود تا خودشان تصمیم بگیرند و جایگاه اصلی این نقش‌آفرینی، شوراهاست.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به وظیفه شورای عالی استان‌ها در رفع تبعیض افزود: قانون اساسی اختیارات و وظایف اساسی و مهمی را برای شورا‌ها پیش‌بینی کرده است؛ هر جا که تبعیضی در کشور وجود داشته باشد، از جمله تبعیض‌های رفاهی، اقتصادی و مسائل مرتبط با مردم، شورای عالی استان‌ها می‌تواند بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کند.

برچسب ها: شورا ، محله محوری
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