سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لامرد گفت: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، احیای قنات ها و اجرای طرح های انتقال آب از مهم‌ترین اقداماتی است که در حوزه طرح های آب و خاک انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام حیاتی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لامرد، با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف آب و خاک، اظهار کرد: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، احیای قنات ها و اجرای طرح های انتقال آب از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است.

او افزود: در پارسال ۳ رشته قنات به طول یک هزار و ۲۶۰ متر احیا و مرمت و ۲۰۰ متر کانال انتقال آب با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ساخته شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لامرد گفت: در شهرستان لامرد ۸ طرح تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، ۲۷ طرح کانال انتقال آب، ۴۲ رشته قنات، ۱۳ دهنه چشمه و ۳ رودخانه وجود دارد که نقش مهمی در تأمین آب بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.

حیاتی ادامه داد: تاکنون سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۳ هزار و ۹۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اجرا و یک هزار و ۹۸۴ هکتار از اراضی نیز تجهیز و نوسازی شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لامرد تصریح کرد: همچنین بیش از ۲۵ کیلومتر از قنات های شهرستان احیا و مرمت شده که این اقدام نقش مؤثری در حفظ منابع آبی و پایداری تولیدات کشاورزی داشته است.

او تأکید کرد: اجرای طرح‌های آب و خاک، مدیریت بهینه منابع آب و افزایش بهره‌وری مصرف آب از مهم‌ترین راهکارهای توسعه کشاورزی پایدار در شهرستان لامرد است.

منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی لامرد

برچسب ها: طرح های آب و خاک ، آب و خاک ، بهره‌وری منابع
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