نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دستور موج جدیدی از حملات هوایی به بیروت را صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با وجود آتش بس، حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان را بمباران کرد.

خبرنگار آناتولی گفت که هواپیما‌های جنگی بدون هشدار قبلی ضاحیه را بمباران کردند. وی افزود که دو انفجار در منطقه شنیده شد و دود از محل‌های مورد نظر بلند شد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد که این حملات به هدفی متعلق به حزب الله لبنان در این منطقه اصابت کرده است.

در همین حال دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش این رژیم حملاتی را در حومه جنوبی بیروت، ضاحیه، انجام داده است؛ در حالی که رسانه‌های دولتی لبنان اعلام کردند که محله غبیری مورد حمله قرار گرفته است.

نتانیاهو در بیانیه مشترکی با وزیر جنگ این رژیم مدعی شد که ارتش در پاسخ به نقض آتش بس ادعایی توسط حزب الله، حملات هوایی به منطقه ضاحیه انجام می‌دهد.

خبرگزاری ملی رسمی لبنان (NNA) اعلام کرد که یک حمله به غبیری اصابت کرده است، در حالی که خبرنگار خبرگزاری فرانسه گزارش داد که صدای انفجار‌هایی از حومه جنوبی شنیده شده است.

حمله روز یکشنبه ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم خواستار انجام حملات هوایی به ضاحیه شدند.

ارتش اسرائیل از دوم مارس به بمباران لبنان ادامه داده و چندین شهر در جنوب این کشور را اشغال کرده است. به گفته مقامات لبنانی، حملات اسرائیل از دوم مارس تاکنون بیش از ۳۷۰۰ شهید، نزدیک به ۱۱۵۰۰ زخمی و بیش از ۱.۵ میلیون نفر را آواره کرده است.

منبع: آناتولی