به دنبال انتشار خبر بازداشت عامل قطع درختان بیشه «بردگلال» در هفته گذشته، رئیس دادگاه بخش الوار گرمسیری از تشکیل پرونده قضایی در این خصوص و پیگیری برای بازداشت سایر عوامل مرتبط با آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد اسدی اصل گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر قطع درختان جنگلی در بستر سد کرخه واقع در حوزه بخش الوار گرمسیری، موضوع در دستور کار قرار گرفت و ماموران یگان حفاظت محیط زیست پس از کشف صحت موضوع و با دستور قضایی، موفق به بازداشت یکی از عوامل شدند.

وی ادامه داد: متهم با قطع بیش از ۵۰۰ اصله درخت، قصد استفاده از این اراضی را به عنوان زمین کشاورزی داشت که پرونده در این خصوص تشکیل شد.

اسدی اصل گفت: باتوجه به اینکه سه نفر دیگر با هویت مشخص متواری هستند، دستور جلب و دستگیری آنان نیز صادر شده است.

وی افزود: صیانت از محیط زیست و به‌ویژه پوشش جنگلی، از خطوط قرمز دستگاه قضا بوده و در این خصوص هیچ‌گونه اغماض و تسامحی پذیرفته نیست.

منبع: دادگستری خوزستان