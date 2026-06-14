به دنبال انتشار خبر بازداشت عامل قطع درختان بیشه «بردگلال» در هفته گذشته، رئیس دادگاه بخش الوار گرمسیری از تشکیل پرونده قضایی در این خصوص و پیگیری برای بازداشت سایر عوامل مرتبط با آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد اسدی اصل گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر قطع درختان جنگلی در بستر سد کرخه واقع در حوزه بخش الوار گرمسیری، موضوع در دستور کار قرار گرفت و ماموران یگان حفاظت محیط زیست پس از کشف صحت موضوع و با دستور قضایی، موفق به بازداشت یکی از عوامل شدند. 

وی ادامه داد: متهم با قطع بیش از ۵۰۰ اصله درخت، قصد استفاده از این اراضی را به عنوان زمین کشاورزی داشت که پرونده در این خصوص تشکیل شد. 

اسدی اصل گفت: باتوجه به اینکه سه نفر دیگر با هویت مشخص متواری هستند، دستور جلب و دستگیری آنان نیز صادر شده است. 

وی افزود: صیانت از محیط زیست و به‌ویژه پوشش جنگلی، از خطوط قرمز دستگاه قضا بوده و در این خصوص هیچ‌گونه اغماض و تسامحی پذیرفته نیست.

منبع: دادگستری خوزستان

برچسب ها: دادگستری ، خوزستان
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