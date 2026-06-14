باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه تخصصی پوشاک «عطر عاشورایی» با هدف عرضه محصولات مرتبط با فرهنگ عاشورا و ترویج سبک پوشش متناسب با ایام محرم و اربعین، از ۲۵ خردادماه تا ۹ تیرماه ۱۴۰۵ در بزرگراه حقانی، جنب مترو حقانی، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.
در این نمایشگاه مجموعهای از محصولات شامل مانتو، چادر مشکی، روسری و شال، پوشاک اربعینی، پوشاک مردانه و کودک، کیف و کفش و سایر ملزومات حجاب و عفاف عرضه خواهد شد. همچنین محصولات ارائهشده بر اساس کیفیت و قیمت دستهبندی شده و بهصورت مستقیم از تولیدکنندگان در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
از دیگر بخشهای این رویداد میتوان به برپایی چایخانه حضرت رضا (ع)، حضور هیئتهای عزاداری، بازدید رایگان از موزه و اجرای برنامههای فرهنگی ویژه اشاره کرد. همچنین در حاشیه نمایشگاه، دوخت رایگان چادر و چاپ تیشرت با طرحهای مفهومی برای علاقهمندان انجام خواهد شد.
نمایشگاه تخصصی پوشاک «عطر عاشورایی» همهروزه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ پذیرای بازدیدکنندگان است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، نمایشگاه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و ۴ تیرماه به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ضمن بازدید از این نمایشگاه، از برنامههای فرهنگی و خدمات پیشبینیشده بهرهمند شوند.