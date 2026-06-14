فرماندار هشترود گفت:برای خرید ادوات کشاورزی و کمباین به کشاورزان منطقه ۵۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - ابراهیم حسنی در جمع کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی هشترود با بیان اینکه شهرستان هشترود در پرداخت مکانیزاسیون رتبه اول استانی را دارد گفت: برای خرید ادوات کشاورزی و کمباین به کشاورزان منطقه ۵۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

وی بر کشت دانه‌های روغنی در اراضی پایاب سد سهند هشترود تاکید کرد و گفت:با ترویج رعایت الگوی کشت در اراضی پایاب سد سهند سطح زیرکشت محصولاتی همچون کلزا، لوبیا، کدو، ذرت علوفه‌ای و آفتابگردان افزایش یافته و تناوب کشت سیب‌زمینی با گندم آبی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم با توجه به سبقه کشاورزی این شهرستان خواستار ایجاد شهرک کشاورزی در این شهرستان شد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با ایجاد شهرک انواع محصولات کشاورزی ،گیاهان دارویی، دانه‌های روغنی را می‌توان کشت کرد و برای منطقه فرصت مناسبی برای اشتغال خواهد بود.

شهسواری با بیان اینکه از عمر سد سهند بیش از ۲۵ سال گذشته و هنوز از ۵ پایاب این سد فقط ۱ پایاب به اتمام رسیده و مابقی فاز‌ها در این ۲ سال در حال اجراست افزود: توسعه بخش کشاورزی منطقه و ارتقای آن در گرو اجرای پایاب سد سهند است و می‌تواند اشتغالزایی خوبی برای منطقه باشد.

برچسب ها: تسهیلات بانکی ، جهاد کشاورزی
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