باشگاه خبرنگاران جوان - تیم بسکتبال دختران دانشگاه آزاد در هشتمین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان آسیا موفق شدند در جایگاه سوم بایستند و تیم پسران موسسه عالی آموزشی توس چهارم شدند.

در سومین و آخرین و روز از هشتمین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان آسیا، نمایندگان کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند.

نتایج نمایندگان به شرح زیر است:

در بخش دختران، در یک مصاف کاملا ایرانی، دختران پیام نور برابر دانشجویان دانشگاه آزاد قرار گرفتند و با نتیجه ۱۴ بر ۱۰ از دور رقابت‌ها کنار رفتند. دختران دانشگاه آزاد با نتیجه ۲۱ بر ۹ برابر نماینده سنگاپور پیروز شدند و مدال برنز رقابت‌ها را از آن خود کردند.

در بخش پسران، دانشجویان دانشگاه آزاد ۲۱ بر ۱۳ برابر نماینده مغولستان نتیجه را واگذار کردند و از صعود به جمع ۴ تیم برتر باز ماندند. تیم موسسه آموزش عالی توس ۲۱ بر ۱۴ برابر نماینده نپال به پیروزی رسیدند و به جمع ۴ تیم برتر رسیدند. در نهایت ۲۱ برابر ۱۷ برابر دانشگاه رویال مغولستان نتیجه را واگذار کرد و به مقام چهارمی مسابقات رسید.