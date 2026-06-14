تیم بسکتبال دختران و پسران دانشگاه آزاد در مسابقات سه نفره دانشجویان آسیا به ترتیب رتبه‌های سوم و چهارم را به دست آوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تیم بسکتبال دختران دانشگاه آزاد در هشتمین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان آسیا موفق شدند در جایگاه سوم بایستند و تیم پسران موسسه عالی آموزشی توس چهارم شدند.

در سومین و آخرین و روز از هشتمین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان آسیا، نمایندگان کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند.  

نتایج نمایندگان به شرح زیر است:

در بخش دختران، در یک مصاف کاملا ایرانی، دختران پیام نور برابر دانشجویان دانشگاه آزاد قرار گرفتند و با نتیجه ۱۴ بر ۱۰ از دور رقابت‌ها کنار رفتند. دختران دانشگاه آزاد با نتیجه ۲۱ بر ۹ برابر نماینده سنگاپور پیروز شدند و مدال برنز رقابت‌ها را از آن خود کردند.

در بخش پسران، دانشجویان دانشگاه آزاد ۲۱ بر ۱۳ برابر نماینده مغولستان نتیجه را واگذار کردند و از صعود به جمع ۴ تیم برتر باز ماندند.   تیم موسسه آموزش عالی توس ۲۱ بر ۱۴ برابر نماینده نپال به پیروزی رسیدند و به جمع ۴ تیم برتر رسیدند. در نهایت ۲۱ برابر ۱۷ برابر دانشگاه رویال مغولستان نتیجه را واگذار کرد و به مقام چهارمی مسابقات رسید.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال 3 نفره بانوان ، فدراسیون ورزش دانشگاهی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
مسابقات رسمی بوده یا از این تورنمت های الکی بوده ؟
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