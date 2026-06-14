مدیرعامل توانیر از آغاز طرح ضربتی محدودسازی و قطع برق مشترکان بدمصرف خبر داد و اعلام کرد: با شناسایی مصارف غیرمجاز، تاکنون معادل ظرفیت دو نیروگاه بزرگ از تلفات شبکه برق کاسته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله داد مدیرعامل توانیر در آیین سراسری تجلیل از ۲۰ هزار برقبان کشور که به صورت برخط با ۳۹ شرکت توزیع برق برگزار شد، با اشاره به پایداری شبکه در پایان فصل بهار اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گرفته در وزارت نیرو، تا امروز تامین برق پایدار در تمامی بخش‌ها انجام شده و تلاش خادمان صنعت برق برای ایجاد شرایطی بهتر نسبت به سال گذشته ادامه دارد.

کاهش تلفات شبکه معادل تولید دو نیروگاه بزرگ

مدیرعامل توانیر به دستاورد‌های اجرای طرح کاهش تلفات برق اشاره کرد و گفت: تا روز گذشته حدود یک هزار و ۵۰۰ مگاوات از بار غیرقانونی و مصارف غیرمجاز که بدون لوازم اندازه‌گیری بر شبکه تحمیل می‌شد، شناسایی و حذف شده است. این میزان کاهش تلفات، معادل ظرفیت تولید دو نیروگاه بزرگ کشور است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان، همین مقدار نیز از تلفات غیرفنی شبکه کاسته شود.

هشدار قطع برق برای ادارات و مشترکان پرمصرف

اله داد با تاکید بر توسعه هوشمندسازی و نصب ۷ میلیون کنتور هوشمند در کشور تصریح کرد: ابزار‌های کنترلی به ما کمک کرده تا مشترکان بدمصرف را به دقت شناسایی کنیم. برهمین اساس، از روز گذشته تنظیمات مربوط به محدودسازی و قطع برق مشترکانی که بیش از ۲.۵ برابر الگو مصرف دارند، آغاز شده است.

وی در خصوص وضعیت مصرف در بخش دولتی افزود: ادارات موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف در ساعات اداری و ۹۰ درصدی در ساعات غیراداری هستند. در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، برق ادارات متخلف از طریق کنتور‌های هوشمند و بدون اغماض قطع خواهد شد تا ظرفیت آزاد شده برای بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی استفاده شود.

اجرای طرح «۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید» برای برخورد با بدمصرفی

مدیرعامل توانیر از نظارت دقیق بر مصارف تجاری و صنوف خبر داد و گفت: برنامه «۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید» برای برخورد با مظاهر بدمصرفی، به‌ویژه در ویترین‌ها، مجتمع‌های پذیرایی بین‌راهی و استفاده از لامپ‌های پرمصرف و غیرضروری در طول روز تدوین شده است. همکاران ما در ۳۹ شرکت توزیع به صورت حضوری و فیزیکی با هرگونه هدررفت انرژی در این بخش‌ها برخورد می‌کنند.

پرداخت ۲۰ میلیارد تومان پاداش برای شناسایی مراکز استخراج رمزارز

اله داد با دعوت از مردم برای گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و برق‌های غیرمجاز، خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت شد. سامانه پیامکی ۳۰۵۱۲۱ و شماره ۱۲۱ آماده دریافت گزارش‌های مردمی است. اطلاعات گزارش‌دهندگان کاملاً محرمانه باقی می‌ماند و پاداش‌های ویژه‌ای برای همکاری در تامین برق پایدار پرداخت خواهد شد.

وی در پایان با مقایسه بار سرمایشی ایران با سایر کشور‌های منطقه گفت: در تابستان نزدیک به ۳۰ هزار مگاوات بار سرمایشی داریم که از کل پیک بار کشور‌هایی نظیر مصر و پاکستان بیشتر است؛ لذا همکاری مردم در کاهش مصارف غیرمولد، تنها راه عبور موفق از اوج بار تابستان خواهد بود.

منبع: توانیر