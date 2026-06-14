رئیس مرکز پژوهشکده سوانح طبیعی از راه اندازی سامانه آماد خبر گفت: این سامانه کمک مؤثری در کاهش اثرگذاری اجتماعی در زمان سوانح طبیعی کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - گرکانی رئیس مرکز پژوهشکده سوانح طبیعی با اشاره به آغاز فعالیت «رسانه آماد» گفت: این مجموعه صرفاً یک رسانه اطلاع‌رسانی نیست، بلکه بستری برای ایجاد ارتباط میان دانش، دانشگاه، مردم و مسئولان و مسیری برای اثرگذاری اجتماعی پژوهش‌ها خواهد بود.

گرکانی با بیان اینکه ایده راه‌اندازی رسانه آماد به جلسه‌ای در آبان ماه سال گذشته با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان بازمی‌گردد، اظهار کرد: مقدمات شکل‌گیری این مسیر از آن زمان آغاز شد و امروز شاهد رونمایی از یک ظرفیت جدید برای انتقال دانش و گفت‌وگو با جامعه هستیم.

وی افزود: امروز صرفاً قرار نیست از یک رسانه رونمایی شود، بلکه شاهد افتتاح یک مسیر جدید هستیم؛ مسیری که هدف آن ایجاد پیوند میان دانش تولیدشده در مراکز پژوهشی و نیازهای واقعی مردم و مدیران است.

رئیس مرکز پژوهشکده سوانح طبیعی با طرح این پرسش که «اگر بهترین پژوهش‌ها انجام شود و ارزشمندترین داده‌ها و دقیق‌ترین تحلیل‌ها تولید شود، اما این دانش در اختیار مردم و مسئولان قرار نگیرد، آیا مأموریت خود را به انجام رسانده‌ایم؟» گفت: در دنیای امروز، توسعه بر پایه دانش تعریف می‌شود، اما دانش زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که دیده، فهمیده، مورد اعتماد قرار گرفته و در مسیر عمل قرار گیرد.

گرکانی با اشاره به مأموریت پژوهشکده سوانح طبیعی اظهار کرد: این مجموعه از قدیمی‌ترین موسسات پژوهشی کشور است که مأموریت آن ارتقای دانش تخصصی در حوزه سوانح و کمک به کاهش خسارات ناشی از حوادث است.

وی ادامه داد: باور ما این است که صرف تولید مقاله و کتاب نمی‌تواند به حل مسائل کشور منجر شود. دانش زمانی به نتیجه می‌رسد که میان پژوهشگران، مسئولان و مردم ارتباطی مؤثر شکل بگیرد و رسانه می‌تواند این نقش پل ارتباطی را ایفا کند.

رئیس مرکز پژوهشکده سوانح طبیعی با بیان اینکه رسانه آماد یک ابزار صرفاً اطلاع‌رسانی نیست، گفت: این مجموعه یک سازوکار برای ارتباط با مردم، اثرگذاری بر افکار عمومی، گفت‌وگو، اقناع، آموزش و در نهایت جریان‌سازی در حوزه حوادث و سوانح خواهد بود.

وی افزود: هدف اصلی این رسانه کمک به شکل‌گیری روایت‌های صادقانه، معتبر و علمی در حوزه سوانح است؛ چراکه امروز اعتبار بسیاری از موسسات پژوهشی به میزان اثربخشی اجتماعی آنها، میزان ارتباط با جامعه و توانایی تعامل با مردم سنجیده می‌شود.

گرکانی تأکید کرد: امیدواریم راه‌اندازی این رسانه سرآغازی برای افزایش اثرگذاری اجتماعی پژوهشکده سوانح طبیعی باشد و بتوانیم بیش از گذشته یافته‌های علمی را در اختیار جامعه قرار دهیم.

وی با اشاره به ضرورت ترجمه دانش برای مخاطبان مختلف اظهار کرد: اطلاعات و یافته‌های علمی تولیدشده در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیازمند ترجمه به زبان قابل فهم برای گروه‌های مختلف جامعه است؛ نه صرفاً ترجمه زبانی، بلکه ترجمه ارتباطی و رسانه‌ای.

رئیس مرکز پژوهشکده سوانح طبیعی خاطرنشان کرد: رسانه آما تلاش می‌کند برای مردم محتوای متناسب با فهم عمومی، برای مسئولان بسته‌های سیاست‌گذاری و مدیریتی و برای دانشگاهیان اطلاعات دقیق و به‌روز فراهم کند تا ارتباط میان دانش و جامعه تقویت شود.

وی در پایان گفت: رسانه آما با همین هدف شکل گرفته است تا بتواند دانش حوزه سوانح را از مراکز علمی به سطح جامعه منتقل کرده و زمینه تصمیم‌گیری بهتر و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث را فراهم کند.