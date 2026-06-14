خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

نشست خبری روز جهانی انتقال خون

نشست خبری روز جهانی انتقال خون
عکاس آرشیده شاهنگی
تاریخ انتشار ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ ۱۶:۲۵
کد خبر
۹۰۹۷۴۸۵
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نشست خبری روز جهانی انتقال خون و بازدید از این مرکز با حضور اهالی رسانه روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز وصال سازمان انتقال خون استان تهران برگزار شد.

نشست خبری روز جهانی انتقال خون

نشست خبری روز جهانی انتقال خون و بازدید از این مرکز با حضور اهالی رسانه روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز وصال سازمان انتقال خون استان تهران برگزار شد.
۲۴ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۵
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برچسب ها: تهران ، انتقال خون
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