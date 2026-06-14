باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - در نمایشگاه شهدای دانش آموز میناب آثار هنری دانشجو معلم محدثه محمد صادقی در قالب طراحی و نقاشی با موضوع رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای دانش آموز مدرسه میناب به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از ساعت ۸صبح الی ۱۳برای بازید عموم آزاد است.

زینب علمدار مدیر کل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی در آیین افتتاح نمایشگاه گفت:مظلومیت دانش آموزان شهید میناب اقدام تروریستی آمریکا و اسرائیل را به دنیا ثابت کرد.

وی گفت:انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید وظیفه همگانی است و با افتتاح این نمایشگاه فعالیت کانون‌های پرورشی و فکری در تابستان شروع می‌شود و دانش آموزان علاقمند می‌توانند در برنامه‌های متنوع این کانون شرکت کنند.