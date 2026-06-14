باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام برغمدی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه‌های ورزش روزانه و همگانی در شهرکرد گفت: برای رشد و توسعه هر رشته ورزشی، افزایش انگیزه و ایجاد رقابت سالم ضروری است و طرح پارک فعال می‌تواند نقش موثری در توسعه ورزش همگانی و افزایش مشارکت شهروندان داشته باشد.

وی اظهارداشت: در قالب این طرح، مسابقاتی میان فعالان ورزش‌های همگانی برگزار می‌شود که در مرحله نخست به صورت بین پارکی و سپس در سطوح شهرستانی، منطقه‌ای و ملی ادامه می‌یابد.

رییس انجمن ورزش‌های روزانه فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور با اشاره به سلامت‌محور بودن رشته‌های ورزش روزانه گفت: برای این مسابقات مجموعه‌ای از حرکات و موسیقی‌های مشخص در نظر گرفته شده و گروه‌ها براساس کیفیت اجرای حرکات، خلاقیت و استفاده از موسیقی محلی و متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم مناطق مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

برغمدی ادامه داد: اجرای این طرح تا آخر تابستان در تمامی استان‌های کشور گسترش می‌یابد و مسابقات سراسری پارک‌های فعال نیز در نیمه دوم سال برگزار می‌شود.

رییس هیات ورزش‌های همگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت ۳۸ ایستگاه ورزش همگانی در استان گفت: این ایستگاه‌ها در۱۰ شهرستان استان فعال هستند و توسعه آنها به ۹۰ ایستگاه در دستور کار قرار دارد.

مرتضی محمدیان اظهارداشت: توسعه ورزش همگانی با رویکرد پیشگیری از کم‌تحرکی و اضافه وزن، نقش موثری در کاهش بیماری‌های غیرواگیر و کاهش هزینه‌های نظام سلامت دارد.

وی افزود: توسعه فضا‌های ورزشی و اجرای برنامه‌های نشاط اجتماعی از مهمترین نیاز‌های جامعه امروز است و باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های مسوولان قرار گیرد.