وکیل وینگر خارجی تیم فوتبال استقلال تهران به مدیران این باشگاه هشدار داد که فقط تا آخر هفته فرصت دارند تا مطالبات این بازیکن را پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - وکیل آسانی وینگر خارجی تیم فوتبال استقلال تهران با ارسال پیامی به مدیران این باشگاه، نسبت به وضعیت مطالبات این بازیکن هشدار داد و اعلام کرد تنها تا پایان هفته فرصت برای تسویه‌حساب وجود دارد.

وکیل این بازیکن تأکید کرده است در صورت عدم پرداخت مطالبات تا مهلت تعیین‌شده، اقدامات حقوقی و رسمی از مسیر‌های بین‌المللی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این موضوع در شرایطی مطرح شده که باشگاه استقلال در هفته‌های اخیر با برخی پرونده‌های مالی و حقوقی مرتبط با بازیکنان خارجی خود نیز مواجه بوده و مدیریت باشگاه در تلاش است تا از بروز محرومیت‌ها و جریمه‌های احتمالی جلوگیری کند.

گفته می‌شود این هشدار می‌تواند یکی از پرونده‌های مهم حقوقی استقلال در ادامه فصل باشد و در صورت بی‌توجهی، تبعات آن برای باشگاه جدی خواهد بود.