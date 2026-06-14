باشگاه خبرنگاران جوان - آریا یوسفی، بازیکن ملی‌پوش تیم سپاهان به سوال‌هایی درباره زندگی شخصی‌اش پاسخ داد.

اولین باری که لباس تیم ملی را پوشیدی یادت هست؟ پررنگ‌ترین خاطره‌ات از آن روز چیست؟

۱۹ سالم بود که امیر قلعه‌نویی دعوتم کرد. قبل از جام ملت‌های قطر یک بازی دوستانه در کیش داشتیم و آنجا اولین حضورم در تیم ملی رقم خورد.

اگر قرار باشد یک صحنه فوتبالی را از زندگی‌ات پاک کنی، کدام لحظه را انتخاب می‌کنی؟

فینال کافا‌. همان بازی که اخراج شدم.

یک جمله از مادرت که همیشه در گوشت مانده چیست؟

همیشه می‌گفت: «تو را در بهترین جاها و بالاترین جایگاه‌ها می‌بینم.» قبل از سفر هم گفت مراقب خودت باش، اول سالم باشی و بعد موفق. همیشه برایم دعا می‌کند.

اگر فقط ۱۰ ثانیه فرصت داشته باشی با مردم ایران صحبت کنی، چه می‌گویی؟

شما مردم بسیار بزرگ و خوبی هستید و من افتخار می‌کنم ایرانی هستم. امیدوارم هر جا و با هر لباسی که هستم بتوانم برای کشورم افتخارآفرینی کنم.