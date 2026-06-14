باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با وجود آغاز برنامه‌ریزی‌های تیم فوتبال استقلال برای ادامه فصل، هنوز زمان بازگشت بازیکنان خارجی این تیم به تهران و همچنین تاریخ دقیق آغاز تمرینات آبی‌پوشان به‌صورت رسمی مشخص نشده و وضعیت تیم در حالت بلاتکلیفی قرار دارد.

کادر فنی و مدیریت باشگاه استقلال در تلاش هستند تا شرایط حضور بازیکنان خارجی را در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم کنند، اما برخی مسائل مربوط به هماهنگی‌های اداری و برنامه‌های شخصی بازیکنان باعث شده بازگشت آنها با تأخیر همراه شود.

در همین حال، تمرینات استقلال نیز هنوز به طور کامل از سر گرفته نشده و زمان دقیق شروع آماده‌سازی پیش‌فصل یا ادامه تمرینات اعلام رسمی نشده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در خصوص آمادگی تیم برای ادامه رقابت‌های فصل ایجاد کرده است.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که هواداران استقلال منتظر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت بازیکنان و شروع منظم تمرینات هستند تا تیم بتواند با آمادگی کامل وارد ادامه مسابقات شود.