باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت و معدن ایران درمورد وضعیت برق صنایع و چالش‌های پیش‌رو گفت: برای کمبود برق به بخش خصوصی گفته شد که در حوزه تولید برق سرمایه‌گذاری کند و عده‌ای برای واحد خود ژنراتور خریداری کردند و نیازمند سوخت هستند که این سوخت می‌تواند گاز، گازوییل و... باشد.

سال گذشته، موضوع گازوییل بسیار حاد شد و گازوییل کافی در اختیار واحدها قرار نگرفت و شرکت ملی پخش و پالایش هم باید برای این منظور مجاب شود که این موضوع نیازمند تأیید است و همین موضوع به یک سری بروکرواسی‌ها احتیاج دارد.

خالقی ادامه داد: اگر گازوییل در دست پالایشگاه‌هاست و به درستی توزیع می‌شود چطور در دست برخی از افراد است که به واحد‌های صنعتی پیشنهاد فروش گازوییل می‌دهند. در نتیجه، یک سری مشکلات در این خصوص وجود دارد و باید با این موضوع برخورد شود.‌

بخش خصوصی حاضر است که گازوییل را با همان قیمت از شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به صورت آزاد خریداری کند و از قاچاقچی خریداری نکند و این کار شفاف است.

دبیر خانه صنعت و معدن ایران گفت: باید به این موضوع توجه کرد که بروکراسی‌ها از تأمین برق دشوارتر هستند و اگرچه متولیان مربوطه از واحدها دعوت می‌کنند، امّا در عمل فرآیندها زمان‌بر می‌شوند و ما قصد داشتیم که بخشی از برق را تولید کنیم، امّا زیرساخت مهیا نبود و سوال این جاست که آیا واحد صنعتی باید در حوزه تخصصی خود اقداماتی انجام دهد و یا این که برای موارد نیاز خود مثل برق و... باید به تولید بپردازد؟

خالقی بیان کرد: چند موضوع باعث شد که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه برق نگران باشند و یکی از این موارد این است که برخی از افراد به ساختن نیروگاه پرداختند و قرار شد دولت به صورت تضمینی آن‌ها را خریداری کند و پول آن‌ها را بپردازد، امّا این اتفاق نیفتاد و بدقولی شد و این افراد زیان دیدند و باید اعتماد برگردد.

متأسفانه، سال گذشته برای تعیین تعرفه برق بخش تولید با وزارت نیرو وارد یک دعوای حقوقی و قضایی شدیم و گفته‌شده است که زمانی باید برق واحد‌های صنعتی قطع شوند که اضطرار باشد، امّا این موضوع رعایت نمی‌شود.

در ادامه، سجاد هاشمی، سخنگوی شورای مرکزی شهرک‌های صنعتی گفت: برای ایجاد یک مگاوات برق، شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران و وزارت نیرو حدود ۴۰ میلیون تومان پول دریافت می‌کنند تا زیرساخت ایجاد کنند. پول سرمایه‌گذاری از ما دریافت شده است چطور است که گفته می‌شود افرادی که در سرمایه‌گذاری مشارکت کنند به آن‌ها برق تعلق می‌گیرد و بقیه باید برق را تأمین کنند.

اگر قرار است بنده برق را تأمین کنم به چه دلیل باید برای یک مگاوات برق، ۴۰ میلیون تومان پول پرداخت کنم؟ روزانه، برق صنایع و شهرک‌های صنعتی قطع می‌شود تکلیف ما چیست و چطور باید برق را تأمین کنیم؟

در ادامه، امین حلم‌زاده، مدیر پایش سیستم‌های گسترده بار و انرژی گفت: به جز صنایع آسیب‌دیده در جنگ، سایر صنایع در مقایسه با سال گذشته، از افزایش مصرف برق برخوردار بودند و این موضوع را کتمان نمی‌کنیم که در خرداد ماه سال جاری، محدودیت‌هایی برای برق صنایع وجود داشته، امّا مصرف برق برای صنایع بهبود داشته است؛ به طوری‌که صنایع انرژی‌بر در خردادماه سال جاری، ۱۵ درصد انرژی بیشتری در مقایسه با سال گذشته دریافت کرده‌اند و سهم فولادی‌ها ۶ درصد بوده است.

حلم‌زاده ادامه داد: اگر دو فولاد آسیب‌دیده کشور؛ بخشی از فولاد خوزستان و فولاد مبارکه را کنار بگذاریم رشد مصرف برق در فولادی‌ها ۲۵ درصد بوده و بخشی از دلیل این که رشد مصرف برق محقق شده است به خاطر ظرفیت‌هایی است که در قالب تابلوهای برق سبز آزاد با سیاست‌های توسعه تولید تجدیدپذیر اتفاق افتاده است و صنایع توانسته‌اند از آن بخش، قسمتی از محدودیت‌های خود را کاهش دهند.

مدیر پایش سیستم‌های گسترده بار و انرژی افزود: اگر صنایع استفاده بهینه از ظرفیت ایجاد شده در تابلوها را داشته باشند که هنوز، بخش عرضه نشده در تابلوهای ما وجود دارد و صنایع سراغ آن نرفته‌اند و این میزان به درستی استفاده شود از نظر بنده، در تابستان محدودیتی کمتر از ۲۰ درصد خواهند داشت.