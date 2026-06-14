باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کنعانی‌زادگان مدافع تیم ملی فوتبال در حاشیه تمرین تیم ملی در شهر تیخوانا مکزیک اظهار کرد: نخستین سال‌هایی که وارد فوتبال شدم به تهران آمدم و در آن دوران به دلیل نداشتن شرایط مناسب، مدتی در یک بستنی‌فروشی مشغول به کار بودم. نمی‌دانم در آینده چه می‌شدم، اما فکر می‌کنم در هر کاری که وارد می‌شدم تلاش می‌کردم جزو بهترین‌ها باشم.

کنعانی‌زادگان با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی خود گفت: من آدم بسیار احساسی هستم و گاهی برای بیان حرف‌هایم ممکن است از احساساتم کمک بگیرم و حتی با اشک منظورم را منتقل کنم. از شنیدن حرف زور ناراحت می‌شوم و نمی‌توانم نسبت به آن بی‌تفاوت باشم و معمولاً واکنش نشان می‌دهم.

این بازیکن ملی‌پوش درباره نخستین بازی ملی خود مقابل ازبکستان خاطرنشان کرد: آن مسابقه یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات زندگی من بود و هنوز صحنه شوتی که از میانه زمین زدم در ذهنم باقی مانده است. آن بازی برای من بسیار هیجان‌انگیز بود و بازیکنان بزرگی در زمین حضور داشتند.

کنعانی‌زادگان در ادامه به یکی از تلخ‌ترین خاطرات فوتبالی خود اشاره کرد و گفت: دیدار مقابل ژاپن یکی از سخت‌ترین لحظات فوتبالی من بود؛ مسابقه‌ای که به دلیل یک اشتباه تیمی و تصمیم داوری، منجر به دریافت گل شد و حذف تیم را به دنبال داشت. با این حال افزود: خدا همیشه هوای من را داشته و در ادامه مسیر توانستم جبران کنم.

او همچنین درباره لقب «کمپانی» که از سوی هواداران به او داده شده است، گفت: این لقب از دوران حضورم در ملوان و پرسپولیس میان هواداران شکل گرفت و برایم یادآور خاطرات آن دوران است.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش از نقش مهم خانواده در زندگی خود یاد کرد و گفت: برادر بزرگ‌ترم همیشه حامی من بوده و در مسیر زندگی و فوتبال کمک زیادی به من کرده و خانواده‌ام مهم‌ترین اولویت زندگی من است.

کنعانی‌زادگان درباره غذای مورد علاقه‌اش نیز گفت: قرمه‌سبزی غذای مورد علاقه من است و مدتی است به دلیل شرایط تمرینی از آن دور بوده‌ام و برای رسیدن به آمادگی مطلوب، حدود ۶ تا ۷ کیلو وزن کم کرده‌ام.

او در ادامه به نخستین درآمد‌های فوتبالی خود اشاره و تصریح کرد: نخستین دستمزدم را نصف به خانواده‌ام دادم و نصف دیگر را برای استراحت و زندگی ابتدایی خود هزینه کردم و بعد‌ها با آن سرمایه‌گذاری کردم و خانه‌ای به صورت پیش‌خرید تهیه کردم.

این بازیکن تیم ملی ایران همچنین از علاقه خود به بازیکنان بزرگی همچون علی دایی و کریم باقری یاد کرد و افزود: کریم باقری در مسیر فوتبالی من نقش مهمی داشته و هنوز هم با او در ارتباط هستم و از تجربیاتش استفاده می‌کنم.

کنعانی‌زادگان در پایان این گفت‌و‌گو با تأکید بر انگیزه بالای بازیکنان تیم ملی اظهار کرد: تمام بازیکنان و کادر فنی با تمام توان برای موفقیت تیم ملی تلاش می‌کنند و هدف اصلی ما خوشحال کردن مردم ایران است. ما با تمام وجود برای صعود از گروه و افتخارآفرینی برای کشورمان به میدان می‌رویم و جان خود را برای پرچم ایران می‌گذاریم.