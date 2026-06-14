در حالی که رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران قول داده بود در ابتدای هفته جاری تکلیف هدایت این تیم مشخص شود، اما تاکنون هیچ خبری نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه - علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، پیش‌تر وعده داده بود که در ابتدای هفته جاری تکلیف کادر فنی و سرمربی این تیم برای فصل بیست‌وششم لیگ برتر فوتبال مشخص خواهد شد.

با این حال، با گذشت دو روز از این وعده، هنوز هیچ خبر رسمی یا اطلاع‌رسانی مشخصی از سوی باشگاه استقلال در خصوص انتخاب سرمربی منتشر نشده و وضعیت نیمکت آبی‌پوشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در شرایطی که هواداران استقلال انتظار تعیین تکلیف سریع برای آغاز برنامه‌های فصل آینده را دارند، ادامه این بلاتکلیفی باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های احتمالی هدایت این تیم شده است.

در حال حاضر مشخص نیست چه کسی قرار است سکان هدایت استقلال را در فصل بیست‌وششم لیگ برتر در دست بگیرد و روند تصمیم‌گیری در باشگاه همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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