باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رژیم صهیونیستی پیش از حملات امروز (یکشنبه) به بیروت، پایتخت لبنان، فرماندهی مرکزی آمریکا را مطلع کرده بود.

ساعاتی پیش، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کردند که ارتش اشغالگر حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است.

منابع امنیتی لبنان گفتند که حمله به ضاحیه ظاهراً یک حمله هدفمند با دو موشک بوده است.

آژانس دفاع مدنی لبنان اعلام کرد که اجساد سه شهید از زیر آوار پیدا شده و شش نفر هم مجروح از زیر آوار‌ها بیرون آمده‌اند.

حزب‌الله هنوز در مورد بیانیه صهیونیست‌ها اظهار نظری نکرده، اما اعلام کرده است که موشک‌ها و پهپاد‌هایی را به سمت نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده است.

تشدید اخیر تنش‌ها در لبنان، مذاکرات بر سر تفاهم‌نامه صلح را با خطر از مسیر خارج شدن مواجه می‌کند. روز گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته بود که این تفاهم‌نامه ظرف ۲۴ ساعت امضا خواهد شد.

منبع: آکسیوس