باشگاه خبرنگاران جوان -منصور شیشه‌فروش مدیرکل مدیریت بحران اصفهان درباره منشأ دود سیاهی که در آسمان اصفهان مشاهده شده، گفت: این دود ناشی از وقوع آتش‌سوزی در انبار ضایعات یک واحد تولید نمد در منطقه صنعتی دولت‌آباد و در محور حبیب‌آباد است.

وی افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شده‌اند و عملیات مهار و اطفای حریق در حال انجام است.

آتشیار مجتبی دهقانی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، پیرامون این حادثه به خبرنگار تسنیم گفت: در پی وقوع حریق در یکی از کارخانه‌های تولید موکت واقع در جاده حبیب‌آباد، نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان با استقرار کامل تجهیزات و اجرای عملیات اطفای حریق، موفق به کنترل و مهار آتش شده‌اند و در حال حاضر عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل ادامه دارد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: این حادثه تحت کنترل قرار دارد و هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی از شهروندان خواست از انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کرده و اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع رسمی و معتبر دنبال کنند.