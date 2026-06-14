باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- منوچهر خواجه‌دلوئی رئیس بنیاد مسکن با تأکید بر اهمیت جریان صحیح اطلاعات و آموزش افکار عمومی، گفت: اطلاع‌رسانی درست در کنار آموزش مناسب جامعه، به‌ویژه در شرایط بحرانی، یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی افزود: در جریان جنگ اخیر، همه شاهد بودیم که چه میزان عطش برای دریافت اطلاعات صحیح و به‌موقع در جامعه وجود داشت. اگر اطلاعات درست و قابل اتکا به‌موقع و به سهولت در اختیار مردم قرار نگیرد، فضای آلوده مجازی می‌تواند اطلاعات نادرست را جایگزین آن کند.

خواجه‌دلوئی با اشاره به راه‌اندازی مرکز رسانه توسط یک موسسه پژوهشی اظهار کرد: اقدامی که اکنون با تلاش پژوهشگران و ایجاد این مرکز رسانه‌ای در حال انجام است، گامی مثبت و رو به جلو محسوب می‌شود. در بنیاد مسکن نیز پیش از این به اهمیت تقویت این حوزه پی برده بودیم و معتقدیم چنین جریان‌هایی باید توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: در کنار اطلاع‌رسانی، موضوع آموزش عمومی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص در حوزه سوانح طبیعی و بحران‌هایی که جامعه با آن مواجه می‌شود. کشور ما تقریباً با انواع مختلف سوانح روبه‌رو است و ارائه آموزش‌های درست برای نحوه مواجهه با این شرایط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

خواجه‌دلوئی با بیان اینکه آموزش‌های مرتبط با سوانح باید حتی در سطح نخبگان نیز تقویت شود، گفت: امیدواریم همکاران این مسیر را روزبه‌روز گسترده‌تر و مؤثرتر دنبال کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های اطلاع‌رسانی مؤثر تصریح کرد: آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی، حق مردم و در عین حال وظیفه مسئولان است. این فرآیند یک ارتباط دوطرفه است؛ هم باید اطلاعات درست و شفاف در اختیار جامعه قرار گیرد و هم بازخوردهای افکار عمومی دریافت شود تا بتوان مسیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را اصلاح کرد.

وی تأکید کرد: اطلاعاتی که به جامعه ارائه می‌شود باید بر پایه صداقت باشد، چراکه تنها اطلاعات درست و صادقانه می‌تواند اعتماد عمومی را ایجاد کند. همچنین سرعت انتقال اطلاعات و ارائه آگاهی در زمان مناسب اهمیت زیادی دارد.

خواجه‌دلوئی افزود: کیفیت اطلاعات نیز باید متناسب با مخاطب باشد؛ یعنی برای هر گروه باید با زبان و ادبیات مناسب همان جامعه اطلاع‌رسانی شود. این موضوع هم یک کار تخصصی است و هم نیازمند هنر ارتباط با مخاطب است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه رسانه‌ای ایجادشده بتواند در این مسیر موفق باشد و ما نیز در بنیاد مسکن بتوانیم از ظرفیت و دستاوردهای این رسانه استفاده کنیم، بازخوردهای لازم را دریافت کرده و در مسیر سیاست‌ها و برنامه‌های خود، اصلاحات لازم را بر اساس نظرات جامعه اعمال کنیم.