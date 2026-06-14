رئیس بنیاد مسکن گفت:اطلاع‌رسانی درست و آموزش عمومی، لازمه مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری جامعه است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- منوچهر خواجه‌دلوئی رئیس بنیاد مسکن  با تأکید بر اهمیت جریان صحیح اطلاعات و آموزش افکار عمومی، گفت: اطلاع‌رسانی درست در کنار آموزش مناسب جامعه، به‌ویژه در شرایط بحرانی، یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی افزود: در جریان جنگ اخیر، همه شاهد بودیم که چه میزان عطش برای دریافت اطلاعات صحیح و به‌موقع در جامعه وجود داشت. اگر اطلاعات درست و قابل اتکا به‌موقع و به سهولت در اختیار مردم قرار نگیرد، فضای آلوده مجازی می‌تواند اطلاعات نادرست را جایگزین آن کند.

خواجه‌دلوئی با اشاره به راه‌اندازی مرکز رسانه توسط یک موسسه پژوهشی اظهار کرد: اقدامی که اکنون با تلاش پژوهشگران و ایجاد این مرکز رسانه‌ای در حال انجام است، گامی مثبت و رو به جلو محسوب می‌شود. در بنیاد مسکن نیز پیش از این به اهمیت تقویت این حوزه پی برده بودیم و معتقدیم چنین جریان‌هایی باید توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: در کنار اطلاع‌رسانی، موضوع آموزش عمومی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص در حوزه سوانح طبیعی و بحران‌هایی که جامعه با آن مواجه می‌شود. کشور ما تقریباً با انواع مختلف سوانح روبه‌رو است و ارائه آموزش‌های درست برای نحوه مواجهه با این شرایط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

خواجه‌دلوئی با بیان اینکه آموزش‌های مرتبط با سوانح باید حتی در سطح نخبگان نیز تقویت شود، گفت: امیدواریم  همکاران این مسیر را روزبه‌روز گسترده‌تر و مؤثرتر دنبال کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های اطلاع‌رسانی مؤثر تصریح کرد: آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی، حق مردم و در عین حال وظیفه مسئولان است. این فرآیند یک ارتباط دوطرفه است؛ هم باید اطلاعات درست و شفاف در اختیار جامعه قرار گیرد و هم بازخوردهای افکار عمومی دریافت شود تا بتوان مسیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را اصلاح کرد.

وی تأکید کرد: اطلاعاتی که به جامعه ارائه می‌شود باید بر پایه صداقت باشد، چراکه تنها اطلاعات درست و صادقانه می‌تواند اعتماد عمومی را ایجاد کند. همچنین سرعت انتقال اطلاعات و ارائه آگاهی در زمان مناسب اهمیت زیادی دارد.

خواجه‌دلوئی افزود: کیفیت اطلاعات نیز باید متناسب با مخاطب باشد؛ یعنی برای هر گروه باید با زبان و ادبیات مناسب همان جامعه اطلاع‌رسانی شود. این موضوع هم یک کار تخصصی است و هم نیازمند هنر ارتباط با مخاطب است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه رسانه‌ای ایجادشده بتواند در این مسیر موفق باشد و ما نیز در بنیاد مسکن بتوانیم از ظرفیت و دستاوردهای این رسانه استفاده کنیم، بازخوردهای لازم را دریافت کرده و در مسیر سیاست‌ها و برنامه‌های خود، اصلاحات لازم را بر اساس نظرات جامعه اعمال کنیم.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
سقف اجاره مسکن استان تهران مشخص شد/ تمدید سقف اجاره مسکن تهران باید به تایید شعام برسد+ فیلم
پرداخت ۳۸۴ هزار فقره تسهیلات مسکن در سال گذشته/ ۱۶۹ هزار واحد در مرحله پایانی ساخت + فیلم
کارت‌های بانکی ۶۵۰۰ نفر برای تأمین وسایل ضروری منازل آسیب‌دیده شارژ شد+ فیلم
توسعه بازار مسکن بدون زیرساخت مناسب ممکن نیست/ ضرورت تصویب قانون توسعه گر برای بهبود بازار مسکن
ورود ۶۵ همت منابع جدید به نهضت ملی مسکن/ موتور ساخت‌وساز روشن‌ شد
هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع ساخت‌وساز/سهم ۵۰ درصدی سازنده در طرح مسکن استیجاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
آخرین اخبار
۵۷ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی به فروش می‌رسد
ضرورت استفاده از سایه بان برای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه‌ها
امسال خودکفایی گندم بار دیگر‌ محقق می شود؟
تاکید دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا بر ضرورت طراحی سازوکار‌های لازم برای توسعه همکاری‌های پولی
مردود شدن ۲۳ درصد از خودرو‌ها در تست‌های اولیه آلایندگی + فیلم
اتصال ریلی شهر فرودگاهی امام (ره) به بندر خشک آپرین در آستانه نهایی‌شدن سرمایه‌گذاری
وزیر نفت: طرح ضربتی افزایش تولید گاز کلید خورد
ارجاع ۲۰ درصد خودرو‌هایی که به آزمایشگاه ایمنی و سنجش / ممنوعیت پلاک گذاری خودرویی بدون مجوز آلایندگی + فیلم
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
شاخص‌کل بورس بر بام پنج‌میلیونی ایستاد
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند/ افزایش مازوت سوزی نسبت به سه سال قبل
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید