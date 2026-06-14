معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از شارژ کارت‌های بانکی برای حدود ۶۵۰۰ خانوار خسارت‌دیده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: تسهیلات مسکن روستایی و مسکن محرومان امسال علاوه بر روستاها، برای دهک‌های یک تا چهار در شهرها نیز قابل پرداخت است.

وی افزود: سقف این تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله تعیین شده و بانک‌های عامل از هفته گذشته ابلاغ‌های لازم را دریافت کرده‌اند.

جودی با اشاره به روند اجرای طرح ادامه داد: از حدود ۲۲۰ هزار فقره تسهیلات ابلاغ‌شده، ۱۴۰ هزار فقره در حال اجراست و تاکنون بیش از ۴ هزار نفر به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که از این تعداد بیش از ۲۰۰ قرارداد نیز منعقد شده است. وی بیان کرد: این طرح در روزهای ابتدایی اجرا قرار دارد اما با سرعت در حال گسترش است.

معاون بنیاد مسکن تصریح کرد: اجرای این تسهیلات نقش مهمی در استحکام‌بخشی مسکن در مناطق روستایی و همچنین حمایت از خانوارهای فاقد مسکن در شهرها دارد.

وی با اشاره به همکاری بانک‌های عامل از جمله بانک رفاه کارگران، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک مسکن گفت: ابلاغ به بانک‌ها در حال تکمیل است و روند پرداخت با هماهنگی شبکه بانکی با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

جودی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد و اظهار کرد: تاکنون ۵۵ هزار واحد تعمیری تکمیل شده و عملیات بازسازی واحدهای نیازمند تعمیر اساسی و احداث مجدد نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: صدور پروانه‌های ساخت در این طرح رایگان انجام می‌شود و هدف‌گذاری شده تا پایان سال، واحدهای تعمیری به اتمام برسد.

معاون بنیاد مسکن همچنین درباره حمایت‌های معیشتی واحدهای خسارت دیده از جنگ تحمیلی گفت: برای واحدهایی که نیاز به تعمیرات طولانی‌مدت داشتند، کمک ودیعه مسکن در نظر گرفته شد و تاکنون حدود ۲۳۵۰ نفر از این تسهیلات برای اجاره مسکن استفاده کرده‌اند.

وی افزود: همچنین در قالب طرح تأمین اقلام ضروری زندگی، کارت‌های بانکی برای حدود ۶۵۰۰ نفر شارژ شده که شامل ۲۵۰ میلیون تومان کمک و تسهیلات (۱۵۰ میلیون تومان وام و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض) برای خرید وسایل ضروری منازل آسیب‌دیده است.

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جودی تصریح کرد: بخش دیگری از مصوبات حمایتی نیز در دست نهایی شدن است و پس از ابلاغ دولت، به‌صورت کامل اجرایی خواهد شد

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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