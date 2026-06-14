پیام شما شهروندان عزیز در مورد گلایه والدین از برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان یزدی، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد تعویق در  برگزاری کنکور ارشد ۱۴۰۵، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس علمی پزشکی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

تعویق در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد درخواست متقاضیان شد


نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد تعویق در برگزاری کنکور ارشد ۱۴۰۵، در لینک زیر مشاهده کنید.

تغییر زمان برگزاری کنکور ارشد ۱۴۰۵/ آزمون در ۲۵ و ۲۶ تیر برگزار می‌شود

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ خبر داد.

.برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: برگزاری آزمون ، پیگیری مشکلات ، نتیجه پیگیری
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