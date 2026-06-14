سما نصیری، داوطلب جوان هلال‌احمر سلماس با اهدای عضو نجات‌بخش زندگی چند بیمار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مهدی رضایی رییس هلال احمر سلماس درگذشت سما نصیری، عضو متعهد و ارزشمند جمعیت هلال‌احمر سلماس را به خانواده محترم ایشان، اعضا، داوطلبان و خانواده بزرگ هلال‌احمر تسلیت عرض نموده گفت: زنده‌یاد سما نصیری در طول حضور خود در جمعیت هلال‌احمر، همواره با روحیه‌ای سرشار از مهر، مسئولیت‌پذیری و خدمت به همنوع شناخته می‌شد و در واپسین لحظات زندگی نیز با اهدای اعضای بدن خود، والاترین جلوه ایثار و انسان‌دوستی را به نمایش گذاشت و امید زندگی را به بیماران نیازمند پیوند عضو بخشید.

وی افزود: بی‌شک این اقدام خداپسندانه، یاد و نام این عضو فداکار را برای همیشه در ذهن و دل مردم و خانواده بزرگ هلال‌احمر ماندگار خواهد ساخت و الگویی ارزشمند برای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و کمک به همنوعان خواهد بود.

شایان ذکر است این عمل انسان دوستانه، سومین اهداء عضو سال ۱۴۰۵ در آذربایجان غربی است.

برچسب ها: اهدای عضو اهدای زندگی ، داوطلب هلال احمر
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