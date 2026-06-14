بیروت به شورای امنیت اعلام کرد که رژیم صهیونیستی یک ماده شیمیایی سرطان‌زا را در چندین روستای جنوبی این کشور پاشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لبنان در شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از مواد شیمیایی به عنوان سلاح علیه مردم لبنان استفاده کرده و این مواد را روی چندین روستا در مرز جنوبی این کشور پاشیده است.

این کشور اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در اول فوریه (۱۲ بهمن) ماده گلیفوسات را در چندین روستای مرزی جنوبی لبنان پاشیده است. گلیفوسات نوعی علف‌کُش پرکاربرد در کشاورزی است که می‌تواند برای انسان سرطان‌زا باشد و سبب تحریک دستگاه تنفس و همچنین چشم و پوست شود.

بررسی نمونه‌های خاکی که از عیتا الشعب، راس الناقوره و الضیره برداشت شده، غلظت این علف‌کش را تا ۲۲۷۵۰ میکروگرم در هر گرم خاک نشان می‌دهد؛ این هزاران برابر بیشتر از سطوح معمول مورد استفاده در کشاورزی است.

کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی استفاده از این ماده را به عنوان یک روش جنگی ممنوع کرده است.

لبنان در شکایت دوم خود اعلام کرد که ارتش صهیونیستی در ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) به یک وسیله نقلیه نظامی در جاده کفر تبنیت-الخردلی حمله کرد و یک سرتیپ، یک سروان و یک سرباز را به شهادت رساند.

وزارت امور خارجه لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات مستقیماً مذاکرات میان لبنان و (رژیم) اسرائیل که با میانجیگری واشنگتن انجام شده را تضعیف می‌کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، شورای امنیت ، مواد شیمیایی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
پس مام باید به اسرائیل شیمیایی بزنیم و الا عادت میکنه
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