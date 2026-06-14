نخستین نشست «پیشگامان بازار سرمایه» به همت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین نشست «پیشگامان بازار سرمایه» به همت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با حضور حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران ارشد بازار سرمایه، دبیرکل و اعضای هیئتمدیره کانون کارگزاران و مدیران عامل شرکتهای کارگزاری برگزار شد.
در این نشست، مهمترین موضوعات مرتبط با توسعه صنعت کارگزاری و آینده بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت همکاری و همافزایی میان ارکان مختلف بازار سرمایه تأکید شد.
سلسله نشستهای «پیشگامان بازار سرمایه» با هدف هماندیشی، تبادل تجربیات، بررسی چالشها و ارائه راهکارهای توسعهای در صنعت کارگزاری و بازار سرمایه، هر دو ماه یکبار و با میزبانی یکی شرکتهای کارگزاری برگزار خواهد شد.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهاداربا تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای بازار سرمایه و نقشآفرینی فعال نهادهای مالی، مجموعهای از برنامهها و رویکردهای آتی این سازمان را تشریح کرد.
صیدی با اشاره به برنامههای توسعهای سازمان بورس اظهار کرد: توسعه بورسها، گسترش ابزارهای مالی و افزایش عرضههای اولیه در دستور کار قرار دارد؛ برنامههایی که با هدف تعمیق بازار، افزایش کارایی و ارتقای ظرفیتهای بازار سرمایه دنبال میشود. همچنین بازار سرمایه خود را با شرایط و تحولات روز تنظیم خواهد کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جایگاه کارگزاریها در بازار سرمایه تصریح کرد: کارگزاریها میتوانند با تکمیل زنجیره خدمات، تنوعبخشی به درآمدها و بهرهگیری از فناوریها و ساختارهای نوین، مسیر رشد خود را تقویت کنند و سازمان بورس در این مسیر از ابزارهایی مانند توسعه نقش «کارگزار-معاملهگر» حمایت خواهد کرد.
صیدی با تأکید بر اهمیت ارتقای سواد مالی گفت: آموزش، توسعه دانش مالی و اطلاعرسانی صحیح میتواند به افزایش ثبات و کارایی بازار کمک کند. همچنین نهادهای مالی، کارگزاران و فعالان بازار میتوانند در هفتههای آتی از بروز رفتارهای هیجانی جلوگیری کرده و با آموزش و مشاوره، نقش مؤثری در حفظ تعادل بازار ایفا کنند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به ارزیابیهای موجود از وضعیت بازار گفت: بازار سرمایه در هفتههای آینده متناسب با تحولات اقتصادی و سیاسی، روندی طبیعی از تنظیمگری را تجربه خواهد کرد. با وجود برخی عدمتعادلها در متغیرهایی مانند تورم و نرخ ارز، تابآوری بازار افزایش یافته و در شرایط مختلف، امکان حفظ تعادل وجود دارد.
صیدی همچنین بر ضرورت تسریع در توسعه ابزارها و عرضههای اولیه در بورس و فرابورس تأکید کرد و گفت: بورسهای کالا و انرژی نیز در سال جاری عملکرد بهتری در حجم و ارزش معاملات خواهند داشت و کارگزاریها همچون گذشته در این مسیر نقش حمایتی مهمی ایفا خواهند کرد.
وی با اشاره به عملکرد کارگزاریها در ماههای اخیر اظهار داشت: شرکتهای کارگزاری همواره در خط مقدم بازار حضور داشتهاند و با ایفای نقش حرفهای خود به حفظ تعادل و تابآوری بازار کمک کردهاند. همچنین مدیریت ریسک در کارگزاریها، بهویژه در شرکتهای بزرگ، از اهمیت بالایی برخوردار است.
صیدی در پایان با اشاره به وضعیت رقابتی صنعت کارگزاری گفت: این صنعت همواره در حال ارزیابی و بهبود ساختاری است و انتظار میرود شرکتهای بزرگتر از کارگزاریهای کوچکتر حمایت کنند. همچنین کانون کارگزاران میتواند در مسیر ادغام و تملک کارگزاریهای کوچکتر نقش مؤثرتری ایفا کند.
اقدامات کانون کارگزاران در جنگ رمضان/ از توسعه زیرساختهای نظارتی تا گسترش تعاملات بیننهادی
حسن رضائیپور، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، در ادامه نشست «پیشگامان توسعه بازار سرمایه»، ضمن تشریح مهمترین اقدامات و برنامههای کانون، بر تداوم حمایت از صنعت کارگزاری و نقش این نهاد در پیگیری مطالبات اعضا تأکید کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای تخصصی کانون اظهار داشت: کانون کارگزاران با بهرهگیری از ۱۷ کارگروه تخصصی، متناسب با شرایط و نیازهای بازار سرمایه، دیدگاهها و پیشنهادهای کارشناسی خود را در حوزههای مختلف به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده است.
رضائیپور با تأکید بر اهمیت ارتقای زیرساختهای نظارتی افزود: تدوین شیوهنامه کنترل داخلی برای شرکتهای کارگزاری و تهیه دستورالعملهای مرتبط با مبارزه با پولشویی، از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت نظام نظارتی، مدیریت ریسک و انطباق با مقررات انجام شده است.
دبیرکل کانون کارگزاران با اشاره به ضرورت توجه به فرصتهای جدید بازار گفت: کانون کارگزاران توسعه تعاملات خود با نهادهای مختلف از جمله کانون بانکهای خصوصی را در دستور کار قرار داده است. همچنین با توجه به تحولات پیشرو، ظرفیتهای بورس انرژی و فرصتهای موجود در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
وی کارگزاریها را نخستین نقطه تماس سرمایهگذاران با بازار سرمایه دانست و خاطرنشان کرد: شرکتهای کارگزاری میتوانند از طریق ارائه مشاورههای تخصصی، نقش مؤثری در هدایت صحیح سرمایهگذاران و مدیریت هیجانات بازار ایفا کنند و از این رو، فراهمسازی بسترهای قانونی لازم برای توسعه این خدمات ضروری است.
رضائیپور با اشاره به برگزاری سلسله نشستهای «پیشگامان توسعه بازار سرمایه» اظهار کرد: این نشستها با هدف هماندیشی، تبادل تجربیات، بررسی چالشها و ارائه راهکارهای توسعهای در صنعت کارگزاری، بهصورت دو ماه یکبار و با میزبانی شرکتهای کارگزاری برگزار خواهد شد.
دبیرکل کانون کارگزاران در پایان بر ضرورت حمایت از توسعه صنعت کارگزاری تأکید کرد و گفت: توسعه این صنعت نیازمند سرمایهگذاری مستمر و ایجاد بسترهای مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات است و امید میرود با حمایت سیاستگذاران بازار سرمایه، زمینه رشد و توسعه این بازار فراهم آید.