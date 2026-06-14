معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری از انتقال ۱۶۲ زندانی افغانستانی به کشورشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عسکر جلالیان گفت: این افراد پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس میان دو کشور، تحویل مقامات قضایی افغانستان شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری با قدردانی از همکاری قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها، فراجا و مراجع ذیربط در استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: محکومیت این افراد عمدتا به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است و براساس موافقت‌نامه انتقال محکومین، باقیمانده محکومیت حبس را در زندان‌های کشور خود می‌گذرانند.

جلالیان خاطرنشان کرد: در مرحله یازدهم از انتقال زندانیان افغانی، ۱۲۰۶ زندانی حائز شرایط انتقال بودند که پس از برخورداری تعدادی از این افراد از عفو مقام معظم رهبری در مناسبت‌های ویژه‌ای مانند عید فطر، سالروز جمهوری اسلامی ایران، اعیاد قربان و غدیر خم، تعداد ۷۳۵ نفر از این افراد در سه گروه برای گذران باقیمانده دوران محکومیت خود به افغانستان منتقل شدند.

منبع: وزارت دادگستری

برچسب ها: وزارت دادگستری ، انتقال زندانیان ، افغانستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سلام برشان گرداندید تا دوباره برگردند ایران وبه جنایاتشان ادامه دهند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ما از مسؤلین می‌خواهیم همشون بفرستن کشورشون بابا خودمون خیلی وضعمون خوبه اینا اوضاع رو بدتر می‌کنند والا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اخراج همه باید با جدیت ادامه داشته باشد بسیاری از ناامنی ها مقصر همین اتباع هستند
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
دو ماه دیگه در ایران ادامه می‌دهند...
۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
کیان
۱۹:۰۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اون افغانی که داریوش مهرجویی را از ما گرفت چطور شد
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
وقتی چیزی نمیدونی از پشت داستان...
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۸:۳۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
لطفاهمه افقان هارااخراج کنید خواست عموم ملت شریف ایران هست
۱
۱۰
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