استاندار قم با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی، از صدور اخطار به هشت هزار مشترک پرمصرف برق خانگی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنام‌جو گفت: این واحدهای مسکونی در استان در حال حاضر ۲.۵ برابر الگوی مصرف از برق استفاده می‌کنند که باید آن را کاهش دهند.

وی گفت: اگر صاحبان این واحدهای مسکونی رعایت نکنند ما از چند روز آینده شروع به قطع برق آن‌ها خواهیم کرد.

وی توضیح داد: این اقدام به منظور این است که به سمت خاموشی در سطح واحدهای مسکونی و صنعتی در استان نرویم.

استاندار قم هفته پیش نیز در جلسه قرارگاه بهینه‌ سازی و مدیریت راهبردی انرژی این استان گفته بود: در صورت تحقق کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق با همراهی مردم، اصناف و دستگاه‌های اجرایی، قطعی برق در استان نخواهیم داشت.

وی رعایت دمای ۲۵ درجه برای سیستم‌های سرمایشی، استفاده از نور طبیعی و خاموش کردن تجهیزات غیرضروری را از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف عنوان کرده‌بود.

منبع:استانداری قم
 

برچسب ها: مصرف برق ، استانداری قم
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