شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اعطای وام فرزندآوری در شهرستان ازنا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام فرزندآوری یکی از راهکار‌های دولت برای مقابله با پیری جمعیت در سال‌های اخیر است و به خانواده‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند با مشکلات کمتری صاحب فرزند شوند.  اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اعطای این تسهیلات در شهرستان ازنای استان لرستان به تعویق افتاده و مشکلاتی را برای خانواده‌ها به وجود آورده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام، خسته نباشید، من از شهرستان ازنا در استان لرستان به شما پیام می‌دهم .الان نزدیک دوسال است وام فرزنداوری من را پرداخت نمی‌کنند من چکارکنم.

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برچسب ها: سوژه خبری ، وام فرزندآوری ، تسهیلات بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سلام لطفا درمورد آوند کارت ویارانه قشر بازنشسته نظامی هم رسیدگی وپی گیری بعمل آید تا از آن بهر ه مند شوند
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