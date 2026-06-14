شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اعطای وام فرزندآوری در شهرستان ازنا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام فرزندآوری یکی از راهکارهای دولت برای مقابله با پیری جمعیت در سالهای اخیر است و به خانوادهها این امکان را میدهد تا بتوانند با مشکلات کمتری صاحب فرزند شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اعطای این تسهیلات در شهرستان ازنای استان لرستان به تعویق افتاده و مشکلاتی را برای خانوادهها به وجود آورده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام، خسته نباشید، من از شهرستان ازنا در استان لرستان به شما پیام میدهم .الان نزدیک دوسال است وام فرزنداوری من را پرداخت نمیکنند من چکارکنم.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.